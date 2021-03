Osječko – baranjska županija odobrila 3 milijuna kuna za poticanje poduzetništva, u pripremi još šest javnih poziva

Osječko – baranjska županija danas je (10. ožujka) otvorila Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja zainteresiranim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama s područja županije. Na raspolaganju je tri milijuna kuna, a Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, odnosno do 31. svibnja 2021. godine.

– Osječko – baranjska županija kontinuirano i kroz cijelu godinu izdvaja sredstva za potpore obrtnicima i poduzetnicima, ali i za pokretanje poslovanja i organizaciju sustava gospodarstva. Od 2017. godine Županija kontinuirano povećava sredstva za poticanje poduzetništva. Prvotno smo te godine izdvojili milijun kuna, slijedeće dvije 1.5 odnosno 2.5 milijuna kuna, a prošle godine smo izdvojili 2 milijuna kuna. Ovogodišnja potpora iznosit će 3 milijuna kuna, a sredstva će biti usmjerena onima koji rade i koji generiraju gospodarski razvoj te otvaraju nova radna mjesta – rekao je župan Ivan Anušić na konferenciji za medije te pozvao poduzetnike da iskoriste ponuđenu potporu.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić – Milardović istaknula je da korisnici ovog Javnog poziva mogu biti obrti, trgovačka društva i zadruge osnovane na području Osječko – baranjske županije, čije je ulaganje bilo na području Županije, a koji posluju minimalno tri mjeseca od trenutka objave Javnog poziva i imaju najmanje jednu zaposlenu osobu.

– Potpora je namijenjena ulaganjima za kupovinu alata, strojeva, postrojenja i opreme, zatim za ulaganja u poslovne prostore, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje, ali i kupovinu računalne opreme i programa kao i za marketinške aktivnosti. Intenzitet potpora je do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, a najviše do 50.000 kuna za poduzetnike koji su u djelatnosti prerađivačke industrije, dok je za sve ostale poduzetnike intenzitet do 25 posto, odnosno do 25.000 kuna– pojasnila je Katavić – Milardović dodavši da je u pripremi novih šest javnih poziva za poduzetnike i poduzetničke potporne institucije koji će biti objavljeni 1. travnja 2021. godine.

(www.icv.hr, tj)