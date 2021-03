Pred nama nekoliko toplijih dana, a potom za vikend zahlađenje: Evo što nas čeka za Uskrs

Danas „vozimo“ do 22°C, tijekom četvrtka do 25°C. Sunčanih će razdoblja u satima pred nama biti sve više i više, bez obzira na jutro koje su obilježili tmurni i sivi oblaci. Tako da će nastavak dana obilježiti sunčano i suho vrijeme. UV-indeks umjeren, pa se adekvatno zaštitite od štetnog ultraljubičastog zračenja osobito u najtoplijem dijelu dana. Danas „vozimo“ 19°C do 22°C.

Četvrtak će biti najtopliji dan ovog tjedna. Jutarnje temperature zraka očekujemo 5°C do 12°C. Najviše dnevne od 20°C do 25°C. Vjetar će jačati, tlak zraka polako padati, a oblaci se gomilati tijekom poslijepodneva. Mjestimice su mogući grmljavinski pljuskovi osobito tijekom poslijepodneva te u noći s petka na subotu. Subotu će obilježiti postupan pad temperature zraka i dalje će uz više oblaka ponegdje postojati mogućnost za gdje koju kišu kap ili kratkotrajne pljuskove.

Na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak sve je izglednije suho, ali prohladno vrijeme. Tijekom jutra će ponegdje biti slabog mraza uz temperature zraka od -1°C do 4°C, tijekom dana očekujemo temperature zraka od 10°C do 15°C. Vjetar sjevernih smjerova.

