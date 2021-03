S Niba Toursom doživite proljeće u Opatiji

Raskošna crkva u centru Opatije, Amerikanski vrtovi, prekrasan Park Angiolina i istoimena vila i još mnogo više čeka Vas u bajnoj Opatiji, a idući dan prošećite uz jezero Bajer i oduševite se posjetom spilji Vrelo u Fužinama!

1.dan: VIROVITICA – KOPRIVNICA – OPATIJA

Polazak grupe u jutarnjim satima iz mjesta prema dogovoru (Virovitica, Koprivnica). Vožnja turističkim autobusom uz usputne odmore prema potrebi grupe do Opatije. Po dolasku u Opatiju vjerojatno vam je prva pomisao šetnja uz more koja obično završi kavom. Lungomare, zvanično nazvano šetalište Franje Josipa I. do danas je omiljena šetnica, mjesto za fotografiranje, romantični ambijent za mještane i posjetitelje. Uživanje u zapanjujućim znamenitostima uz umirujuće zvukove morskih valova i svjež zrak. Tu ćete vidjeti i najpoznatiju statuu Opatije – Djevojku s galebom. Razgled s voditeljem putovanja pored Zida slavnih, obilazak Ville Angiolina zajedno s njezinim romantičnim parkom, obilazak Opatijskog portića, najstarije opatijske luke te hotela Kvarner, najstarijeg hotela na istočnoj obali Jadrana koji je otvoren davne 1884. Nakon obilaska slijedi slobodno vrijeme za kavu i kolač. Odlazak do Grand hotela Adriatic 3*. Smještaj u sobe. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti uz korištenje svih sadržaja wellnessa. Večera, noćenje.

2.dan: OPATIJA – FUŽINE – KOPRIVNICA – VIROVITICA

Doručak u hotelu. Odjava iz hotela i vožnja do Fužina. Fužine su jedna od onih destinacija koje se isplati posjetiti u svako doba godine. Priroda će vas očarati. Posjet spilji Vrelo koja se ubraja u najznačajnije turističke atrakcije Fužina i u kojoj ćete otkriti ljepote i tajne podzemlja. Zbog epidemioloških mjera, dozvoljen je ograničen broj osoba po jednoj turi tako da će se grupe rotirati. Jedna grupa će biti u obilasku spilje dok će druga grupa uživati u šetnji oko jezera Bajer. U dogovoreno vrijeme okupljanje grupe i polazak prema Koprivnici i Virovitici. Dolazak na mjesto polaska predviđen je u večernjim satima.

Cijena aranžmana: 585,00 kn

Kalkulacija je rađena na bazi od 35 osoba. Za putovanje vrijedi Ugovor i Opći uvjeti poslovanja Niba tours d.o.o.

Cijena aranžmana uključuje:

Prijevoz turističkim autobusom,

Licenciranog voditelja putovanja,

Smještaj u Grand hotelu Adriatic 3* na bazi 1 polupansiona (buffet doručak i večera, bazen sa grijanom morskom vodom, finska, infracrvena sauna, turska kupelj, relax zona, grijana klupa , besplatan Wi Fi Internet) u 1/2 sobi,

Posjet Opatiji i Fužinama,

Ulaznicu za obilazak špilje Vrelo uz stručno vodstvo,

Osiguranje od odgovornosti,

Troškove organizacije i realizacije programa, PDV.

Minimalan broj putnika: 35

*nadoplata za 1/1 sobu u hotelu iznosi 125,00 kn

*Moguć polazak iz Virovitice, Pitomače, Đurđevca, Koprivnice i Križevaca

