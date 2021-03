Sanja Sudar: U idućem razdoblju cilj treba biti objediniti sve turističke točke u jednu ponudu

Na aktualcu jučer (utorak) održane sjednice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, o mogućnostima razvoja županijskog turizma i važnosti objedinjavanja svih turističkih sadržaja u cjeloviti turistički proizvod, govorila je Sanja Sudar, voditeljica Hotela Kurija Janković.

Istaknula je kako, u odnosu na turizam na Jadranu koji je u povoljnijem položaju, turizam na kopnu zahtjeva više truda i ideja.

– More je ono koje je potaknulo ljude na dolazak što je samim time generiralo različite investicije. Kod nas je situacija drugačija. Mi turizam razvijamo iz temelja i rekla bih da će se često za to postaviti možda i pitanje što trebamo prvo raditi hoćemo li prvo napraviti posjetiteljsku infrastrukturu ili ćemo urediti smještajne kapacitete, hoće li prvo gost doći kod nas pa će onda razmišljati gdje će noćiti ili ćemo mi stvoriti te preduvjete da on o tome ne mora razmišljati – ističe sudar te dodaje kako se “kontinentalci” u usporedbi s Jadranom često smatraju manje vrijednima te da nisu svjesni što zapravo sve imaju.

– Virovitičko-podravska županije kroz sve svoje aktivnosti do sada je pokazala na čemu zapravo temelji razvoj svog turizma, to je prije svega prirodna baština, to je bogata povijest i tradicija, dva područja pod zaštitom UNESCO-a, Park prirode Papuk, prekogranični rezervat biosfera Mura-Drava-Dunav i ono što je također vrlo važno brojni lokaliteti koje su u graditeljskom smislu obilježile plemićke obitelji. To je sve važno bogatstvo i čini temelj na kojem gradimo svoju priču – kaže Sudar, naglasivši da je sada važno stvoriti preduvjete koji će osigurati održivost turističkog proizvoda Virovitičko-podravske županije.

– Ono što ja mislim da je svakoga tko je počeo još prije mnogo godina razvijati turističku priču zateklo je nedostatak smještajnih kapaciteta, neizgrađena posjetiteljska infrastruktura pa i za mnoge lokalitete prometna izoliranost odnosno nepostojanje pristupnih cesta. To su sve bili izazovi koji su se morali sustavno i iz temelja posložiti. U prethodnom razdoblju korištenjem europskih, nacionalnih i vlastitih sredstava stvarala se ta mreža turističke infrastrukture kako bi županiju pozicionirali na turističkom tržištu. Samo neki od tih projekata su Posjetiteljski centar Dravska priča, pristupna cesta prema Parku prirode Papuk, gradski park u Virovitici, perivoj Janković u Suhopolju, Epicentar Sequoia u Slatini, Turističko-rekreacijski centar na Orahovačkom jezeru, Križnica s budućim Interpretacijskim centrom za posjetitelje, mreža biciklističkih staza… Sve su to neka ulaganja u zeleni ciklo turizam, dok su obnovljeni dvorac Janković u Suhopolju, palača i dvorac Pejačević u Virovitici, kurija Janković u Kapela dvoru, kurija Drašković u Noskovcima, dvorac Janković u Cabuni, kuća Petra Preradovića u Grabrovnici važne točke ovog kulturnog-povijesnog turizma – istaknula je Sudar.

Nakon intenzivnog rada na pisanju i provedbi projekata, od kojih su neki završili, a neki još u fazi provedbe, naglašava Sanja Sudar, u idućem razdoblju cilj treba biti objediniti sve te turističke točke u jednu ponudu uključujući sve dionike privatnog i javnog sektora.

– Kako bi takav turistički proizvod zapravo bio uspješno plasiran na tržištu, on mora biti dio određenog paketa aranžmana kojeg stvara receptivna turistička agencija s osnovnom djelatnošću kreiranja ponude na našem području i to je nešto što iz naših razgovora sa županom znamo da je u budućnosti cilj da će se tako nešto i osnovati i da ćemo na taj način objediniti sve ove važne faktore našeg turizma kao što su hotelski, privatni smještaj, posjetiteljski centri, muzeji, izletničke točke u prirodi, enogastro ponuditelji – kaže Sudar, dodajući da su u cijeloj toj priči važna i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

– Zajedničkim nastupom kroz promo aktivnosti koje su moderne, proaktivne i u skladu s današnjim digitalnim dobom možemo polučiti uspjeh. Iz perspektive nas koji smo isto jedan dio te turističke slagalice, naglasak bih stavila na zajedničkom nastupu jer uistinu svatko od nas kao zaseban dionik ne može napraviti neku promjenu, premaleni smo, moramo nastupati zajedno, a to bi bio i cilj jedne takve ponude. Da bi došli do toga važnost bi prije svega stavili na edukaciju kako postojećih turističkih dionika tako i onih koji tek imaju poslovnu ideju koju bi razvijali u sferi turizma, a to bi uključivalo normalno i razvoj mjera potpore koje bi takvi subjekti mogli dobiti. Ovo nije “easy money” priča, nije priča koja se događa preko noći. Priča je to koja ima mnogo segmenata i slagalica s različitim stranama čiji razvoj zapravo vidimo kroz jedan pametan, promišljen i sustavni princip i djelovanje i na taj način mislimo da se ova priča može učiniti uspješnom. Dakle naglasak je svakako na spajanju svega u jednu ponudu i takvo plasiranje na tržište, a smatram da kapacitet znanja i sposobnosti za to imamo – zaključila je Sanja Sudar.

