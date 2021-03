Slatinske hrvačice u kategoriji kadetkinja ekipno prvakinje Hrvatske

Jučer (subota) je u Varaždinu održano pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u hrvanju za žene za 2021. godinu u uzrastima kadetkinja, juniorki, mlađih seniorki i seniorki. Hrvački klub Slatina nastupio je sa sedam natjecateljica u kategorijama kadetkinja i juniorki, a osvojile su pojedinačno šest srebrnih, dvije brončane i jednu zlatnu medalju. Slatinske su hrvačice briljirale te su u ukupnom poretku kadetkinje osvojile prvo, a juniorke treće mjesto. Na Prvenstvu su slatinske hrvačice vodili treneri Marijo Petrak i Borivoj Kocić, a sudio je i jedan slatinski sudac, Nebojša Nikšić.

Rezultati:

Kadetkinje:

– kategorija do 53 kilograma; Tia Hršak 2. mjesto, Gabrijela Ivoš 3. mjesto

– kategorija do 57 kilograma; Katja Stoponja 2. mjesto

– kategorija do 61 kilogram; Teuta Bišćan 2. mjesto, Lea Jagarinec 3. mjesto

– kategorija do 69 kilograma; Veronika Vilk 2. mjesto

– kategorija do 73 kilograma; Anamaria Jokić 2. mjesto

Ekipno 1. mjesto

Juniorke:

– kategorija do 59 kilograma; Lea Jagarinec 2. mjesto

– kategorija do 72 kilograma; Anamaria Jokić 1. mjesto

Ekipno 3. mjesto

(www.icv.hr, adf)