Snježana Lančić proslavila 40 godina profesionalne glume: Još uvijek mi je drago što sam dio kazališne čarolije

Više od 120 uloga i čak četiri desetljeća profesionalno u glumi na kazališnim daskama proslavila je glumica Snježana Lančić. Za kazalište kaže kako je oduvijek njena velika ljubav, drugi dom od kojeg se ne odvaja.

– Kazalište vam je jedna velika obitelj, sa svim pozitivnim i negativnim stranama koje jedna obitelj i proživljava. U ovih četrdeset godina, nakon 120 uloga i nebrojeno predstava, još uvijek mi je drago što sam dio te čarolije – ističe ova glumica.

Svaki lik koji je glumila bio je dio nje – unijela je u ulogu sve svoje znanje i iskustvo kako bi tekst i upute redatelja pretvorila u osobu od krvi i mesa koja će nastati na sceni.

– Teško je sada izdvojiti jednu ulogu od svih ovih u moj kazališnoj karijeri, ali ako mogu birati, rekla bih da sam uvijek voljela kompleksne ženske uloge, pa i one predstave, pogotovo za djecu, u kojoj sam se vrlo brzo morala transformirati iz jednog lika u drugi.

Posebno mi je drago kada se u takvim predstavama odgovor dobije odmah – reakcije publike su iskrene, brze, spontane. Nema mi veće nagrade nego kada vidim da u liku u kojem se ja zabavljam, isto čini i publika. Moram priznati da je jedna uloga koja me dočekala kao ogroman izazov bila Smrt u Svatkoviću. Bila mi je to zaista nepoznanica do tada i mogu reći da sam, pripremajući se za tu predstavu, puno toga naučila o sebi. Nisam znala otkud bih počela, no otkrila sam u sebi stvari koje nisam ni znala da imam – iskreno nam je otkrila Snježana, koja je poznata i po aktivnom radu s mladima koji svoj put traže u svijetu kazališta i koje savjetuje iz svog iskustva jednako kao i njena kolegica Blanka Bart.

Kod komedija, kaže, razdraganost lika koja se s pozornice prenese na publiku lako i kod samog glumca zapali dodatni žar, pa je taj odnos, u kojem igrajući ulogu koja se i publici sviđa glumcima uvijek dodatni poticaj da se još više daju. Priprema predstave težak je i zahtjevan pothvat, probe su detaljne, a svaka uloga pred glumca stavlja nove izazove. Svijet je to za sebe, koji se gradi iz uloge u ulogu, a vlastita očekivanja gomilaju se kako godine prolaze.

– Prije sam imala tremu od publike, a danas imam tremu vezano uz sebe, svoja očekivanja, očekivanja redatelja i svih ostalih. Ni uz stotinu uloga i nebrojeno izlazaka na pozornicu to ne prolazi. Više očekujemo od sebe sa svakom novom ulogom, mislim da je svim kolegama tako – kaže Snježana Lančić.

Govoreći o četiri desetljeća u Kazalištu Virovitica kaže kako joj je čast raditi s istom ekipom koja je odrasla i sve prošla zajedno, te da joj je drago što su Alabamom čak četvero njih proslavili velike jubileje. (www.icv.hr, mlo, ak, ml)