Uskrsnicu dobivaju i korisnici nacionalne naknade (mirovine), mogu je podići do srijede, 31. ožujka na Gradskoj blagajni

Grad Virovitica daje svim umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada Virovitice te primaju mirovinu nižu od 2.000,00 kuna, uskrsnicu u iznosu od 200,00 kuna. Također, uskrsnicu dobivaju i korisnici nacionalne naknade (mirovine). Podići je mogu do 31. ožujka na Gradskoj blagajni, Trg kralja Zvonimira 1, od 8,00 do 14,00 sati. Ako je netko spriječen te ne uspije podići novac do tog datuma, može se javiti najkasnije do 9. travnja u Grad Viroviticu. Potrebno je ponijeti dokaz o trenutnom prebivalištu – osobnu iskaznicu te dokaz o visini mirovine. (virovitica.hr)