Virovitičko-podravska županija pomaže u radu Udruge Jaglac Orahovica

U sklopu boravka u Orahovici župan Igor Andrović posjetio je i prostorije Udruge osoba s intelektualnim teškoćama ”Jaglac” Orahovica gdje su ga dočekali korisnici i vodstvo udruge te mu uručli prigodan poklon, proizvode koje su sami izradili. Predsjednica Jaglaca Đurđa Šimatović provela je župana Androvića kroz novu kuću Jaglaca te predstavila brojne projekte udruge, a potom je župan udruzi uručio i Ugovor o financiranju rada ove humanitarne i uspješne orahovačke udruge:

-U kontaktu i suradnji s udrugom Jaglac sam otkako sam postao župan i već sam bio u obilasku i posjetu, ali evo danas sam po prvi puta vidio i ovaj novi veliki prostor i ugodno sam iznenađen te ovim putem pohvaljujem udrugu na svemu što rade i čine za osobe s intelektualnim teškoćama. Također ih pohvaljujem na svim inicijativama koje su išle i prema nama, ali i prema ministarstvima i fondovima Europske unije. Mislim da nema natječaja gdje su imali mogućnost se prijaviti, a da to nisu učinili i to je jedan jako lijep primjer kako udruge trebaju raditi. Ovih 30 tisuća kuna koje smo dali, dali smo od srca i to je nešto najmanje što možemo učiniti. Nakon jednog sastanka održanog u Županiji, dogovor je bio da će ova sredstva biti donirana za njihov rad i naravno kako bude bilo potrebno i ubuduće, da ćemo pomoći kako i inače pomažemo ovakvim i sličnim udrugama, posebno onima u kojima se vidi rad na terenu. U jaglacu kad god dođem uvijek je nešto novo, nešto pozitivno i ono što me posebno veseli je kako je ova udruga jedna od onih koja ima korisnike ne samo iz naše već i iz drugih susjednih županija – rekao je župan Andrović.

Predsjednica Jaglaca Đurđa Šimatović zahvalila se županu i Županiji na ovoj za njih velikoj i iznimnoj pomoći:

-Moram reći kako danas pišemo povijesne stranice našeg rada jer je ovo prvi puta da sklapamo Ugovor o direktnom financiranju iz proračuna i Virovitičko-podravska županija je to prva prepoznala. Nadam se da će ovaj primjer slijediti i Grad Orahovica i naše susjedne tri općine, a ovo će nam svakako biti dobra ulaznica za naše resorno Ministarstvo. Ovo izravno ugovaranje našoj udruzi znači stabilnost i sigurnost naših djelatnika, ali i posebno korisnika kojima će usluga poludnevnog boravka bit stalna i sigurna. Moram svakako reći kako nama Županija uvijek pomogne. Evo spomenut ću i jednu njihovu nedavnu veliku pomoć, a to je ustupljivanje stare zgrade Područne škole u Novoj Jošavi u suradnji s orahovačkom Osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić. To nama jako puno znači jer nam je taj objekt otvorio nove mogućnosti, jer očekujemo odluku i ugovaranje za rekonstrukciju i nadogradnju objekta za pružanje usluge poludnevnog boravka po mjeri korisnika, jedan moderan objekt kakva ta usluga i zaslužuje – zaključila je Šimatović. (www.icv.hr, vg)