ZDRAVI KUTAK Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježili smo razgovorom sa Sandrom Matošinom Borbaš

Možda ste i znali da se 21. ožujka obilježava Svjetski dan osoba sa Down sindromom, no jeste li znali zašto? Upravo ovaj datum odabran je od strane Down Syndrome Internationala budući da on simbolizira tri reprodukcije 21. kromosoma, glavnog genetsko obilježje osoba sa spomenutim poremećajem.

Povodom njihovog dana razgovarali smo sa psihologinjom i predsjednicom Udruge za Down sindrom Virovitičko – podravske županije, Sandrom Matošinom Borbaš.

Budite i danas uz valove ICV radija od 18:10 sati u još jednom izdanju emisije Zdravi kutak.

(www.icv.hr)