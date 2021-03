Zorku Steineru i Marijani Sabo velika priznanja Hrvatskog planinarskog saveza

Hrvatsko planinarsko društvo Orahovica održalo je svoju redovnu, godišnju skupštinu i to na jedan poseban način, ispred svoje planinarske kućice u šumskom predjelu prijelaza s Krndije na Papuk, pod nazivom Šaševo. Okupio se dovoljan broj članova za kvorum i prezentiran je rad u teškoj 2020. godini obilježenoj koronavirusom.

– Prošla godina bila je zahtjevna za planinarstvo u cijeloj Hrvatskoj pa tako i nama. Bili smo u zabrani kretanja i organiziranja društvenih izleta, no usprkos svim problemima dosta smo hodali, obilježili neke nama važne datume, a naši članovi su hodali doslovno po vrhovima cijele Hrvatske. Posebno smo ponosni na naših dvoje članova, Zorka Steinera i Marijanu Sabo koji su dobili posebna priznanja Hrvatskog planinarskog saveza za osvojenih 100 i više vrhova Hrvatske planinarske obilaznice. Ovo je izuzetan uspjeh i u ime svih naših članova od srca im čestitam – rekao je predsjednik HPD-a Orahovica Branko Peček.

O čemu se točno radi, koliko su ova priznanja značajna kaže nam jedan od nagrađenih, poznati orahovački planinar Zorko Steiner.

– Hrvatski planinarski savez svake godine nagradi planinare koji osvajaju vrhove Lijepe Naše hodajući po našoj Hrvatskoj planinarskoj obilaznici. Tako postoje zlatne, srebrne i brončane značke te posebno, visoko i najviše priznanje, a sve ovisi o broju osvojenih vrhova. Ove godine, što s tiče naše Slavonije, iz 12 društava priznanja je dobio 31 planinar i to, deset ih je dobilo zlatne, 11 srebrne i 10 brončane značke, 14 planinara je zaslužilo posebno priznanje, a po 5 visoko i najviše. Iz našeg društva Marijana Sabo dobila je posebno priznanje, a treba reći da u svojoj kolekciji ima i visoko, a eto i ja sam uspio osvojiti dovoljno vrhova za to posebno priznanje. Riječ je o obilasku 100 kontrolnih točaka, dakle isto toliko osvojenih vrhova i prije svega osobno sam sretan i zadovoljan što sam sve to obišao, upoznao te krajeve i kolege planinare iz svih krajeva Hrvatske – kaže Steiner koji je uz kolegicu Sabo prvi orahovački planinar u povijesti koji je dobio ovakvo priznanje.

– Možda je malo teško reći prvi u povijesti jer ima mojih starijih kolega poput Zlatka Tomšića koji su obišli nebrojeno vrhova, ali u njihovo vrijeme takvih nagrada nije bilo. Ipak, posebna je ovo čast za mene i jedan ogroman motiv da nastavim i zaslužim dva preostala priznanja. Ja sam čovjek koji je zaljubljen u planine i planinarstvo, naravno da je svako priznanje ponos, no moj najveći uspjeh je osvojiti još neosvojeni vrh, ‘baciti” s njega pogled, fotografirati se da ostane uspomena i to je to. Tada je srce planinara puno – zaključio je Steiner.

U svakom slučaju ova su dva priznanja i orahovačkom društvu donijela dimenziju više, a želje svakog od njih su ujedno bile i plan rada za naredno razdoblje, a on je jednostavan – neka ova pandemija što prije završi da planinari krenu osvajati vrhove planina, prijateljstva i zajedništva.

(www.icv.hr, vg)