Župani Darko Koren i Igor Andrović na sastanku istaknuli izvrsnu suradnju dviju susjednih županija

Župan Darko Koren i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović u Županijskoj upravi u Koprivnici su održali sastanak na kojem su istaknuli izvrsnu suradnju dviju susjednih županija posebice u područjima gospodarstva i poljoprivrede. Župani su razmijenili informacije nakon nedavnog posjeta ministrice poljoprivrede Marije Vučković Koprivničko-križevačkoj županiji prilikom kojeg je istaknuto kako budućnost poljoprivredne proizvodnje leži u još većem povezivanju lokalnih proizvođača s najvećom i najznačajnijom prehrambenom industrijom Podravkom što je zajednički interes dviju županija.

Župan Andrović je dodao kako je povezivanje dviju županija kroz poljoprivrednu proizvodnju i uključivanje lokalnih proizvođača zajednički interes, posebice u dijelu ratarstva koje je tradicionalno razvijeno u Virovitičko-podravskoj županiji. U tom pogledu, župani su se usuglasili kako je nužno kroz zajedničku inicijativu tražiti još veću podršku države po pitanju poticanja primarne poljoprivredne proizvodnje na prostoru dviju županija. Trend kretanja nacionalne poljoprivredne proizvodnje s deficitom u odnosu na okrupnjavanje poljoprivrednih površina i nedostatak osnovne infrastrukture za jačanje tržišne pozicije poljoprivrednih proizvođača najvidljivije je na lokalnoj razini, stoga je postojeće stanje nužno je promijeniti dodatnim naporima i investicijama, naglašeno je na sastanku.

Na sastanku se razgovaralo i o uspješnoj suradnji kroz sudjelovanje na Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo na kojemu već godinama svoje proizvode i usluge uspješno predstavljaju poduzetnici i obrtnici iz Koprivničko – križevačke županije. Županija je prošle godine trebala biti i partner Sajma, no zbog epidemioloških razloga on se nije održao. Sudionici sastanka izrazili su nadu da će ovogodišnje prilike ipak biti povoljnije u pogledu organizacije gospodarskih i turističkih promocija, no s obzirom na dinamiku kretanja pandemije još uvijek se ne može sa sigurnošću predvidjeti u kojem će obliku epidemiološke okolnosti dozvoliti organizaciju takvih sadržaja.

Župani su razmijenili i iskustva i primjere dobre prakse u pogledu korištenja europskih sredstava namijenjenih obnovi kulturne baštine, a Koprivničko-križevačka županija, koja je planu razvoja turističke ponude uvrstila i kupljeni dvorac Inkey koji namjerava obnoviti, koristi će iskustvo Virovitičko-podravske županije što je od velikog značaja zato što su na tom području obnovljena četiri dvorca. Sastanku su prisustvovali i zamjenik župana Ratimir Ljubić te pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, koji su podržali inicijative te naglasili izvrsnu suradnju između dviju županija na svim poljima.

