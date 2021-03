Zvonko Horvat primjer je upornosti i hrabrosti: Širi svoj posao i trenutno zapošljava pet osoba, od kojih su tri osobe s invaliditetom

Prije četiri godine Zvonko Horvat iz Podgorja stradao je tijekom jesenskih radova u polju. U nesreći mu je berač kukuruza zahvatio obje noge i desnu ruku, no unatoč svim nedaćama, Zvonko se nije predao. Nakon oporavka, uz pomoć niza dobrih ljudi, vratio se svom poslu. Vlasnik je automehaničarske radionice i vučne službe te trenutno zapošljava pet osoba.

– Unatoč nesreći, odlučio sam se vratiti poslu jer zaista mi je bilo teško dati u najam nešto u što sam uložio toliko truda. Nastavio sam dalje i za to dobio podršku sa svih strana. Naučio sam raditi i drukčije ne bih niti mogao. Naručujem dijelove, dogovaram poslove, dajem savjete svojim dečkima. Snalazim se i nastojim iskoristiti sve ono dobro što život pruža – priča Zvonko.

Posljednjih mjeseci krenuo je u proširenje posla. Uz pomoć virovitičke Gradske uprave i Razvojne agencije VTA prijavio se na natječaj koji je raspisao Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na natječaju je dobio 600.000 kuna, koje je uložio u proširenje radionice.

– Dobivenim novcem kupljena je oprema s kojom se vozila mogu kompletno pripremiti za tehnički pregled: ispitivanje amortizera, ispitivanje kočnica, optika, špur, dijagnostika za eko test, namještanje visine farova… Cilj mi je da korisnici sve mogu obaviti na jednom mjestu te sigurno otići na tehnički pregled. Zahvalio bih svima koji su mi pomogli prilikom pripreme dokumentacije za natječaj te u izgradnji i opremanju radionice, među kojima su gradonačelnik Ivica Kirin, Gradska uprava, Razvojna agencija VTA, Božidar Sabo, Ivan Kunkić, Ivica Gerić, brojni dobavljači, nigdje nisam odbijen – istaknuo je Zvonko Horvat.

U radionici je zaposleno pet osoba, od čega tri osobe s invaliditetom.

– Radim poslove koje mogu shodno svojim fizičkim mogućnostima. Mi smo svi ovdje kao jedna obitelj – pripomenuo je jedan od djelatnika Zvonkove radionice Franjo Đuračić.

Potporu Zvonku dali su i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund te predsjednik MO Podgorje Milan Krmpotić, koji su obišli suvremeno opremljenu radionu.

– Ovo mi je posebno drag projekt jer je ovaj čovjek pokazao nešto što malo tko pokazuje, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. On nije plakao nad svojom sudbinom niti je dopustio da ga itko žali i kao takav je nama svima motiv. Nije stao, već je nastavio je sa svojim poslovnim aktivnostima, štoviše, širi svoje poslovanje i zapošljava. On je ponos našeg grada, županije, ali i Hrvatske. Zvonko stvara, privređuje, zapošljava ljude i ide dalje. To je brdo pozitivne energije koju on daje i drago mi je što poznajem takvog čovjeka – tom prigodom je zaključio gradonačelnik Kirin.

(www.icv.hr, mš)