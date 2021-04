1. RUKOMETNA LIGA U-17 Viro Virovitica izvukla maksimalan broj bodova u susretima s Brodom i Borovom

U sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici odigrani su susreti kola 1. hrvatske rukometne lige u regiji IV. U utakmicama s Brodom i Borovom igrači Viro Virovitice su osvojili četiri, a Slatina tri boda.

Mladi rukometaši Viro Virovitice su u ogledu s Brodom dominirali, osim kratkog perioda od 15. do 20. minute, kada su Brođani imali minimalnu prednost. U nastavku su se Virovitičani odvojili na sigurnu prednost i došli do pobjede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Viro Virovitica: Karlo Starčević, Mateo Mijatović 6, Hrvoje Vašarević 8 (1), Rene Velić 2, Dominik Arsić 5, Ivan Dukarić, Domagoj Orban, Marko Šulentić 9, Filip Kosanović, Matko Moslavac 4, Davorin Kolar i Marko Pribil 1. Trener: Damir Vašarević.

Utakmica Viro Virovitice s Borovom donijela je puno više napetosti. Virovitičani su imali većim dijelom minimalnu prednost od jednog do dva pogotka. Tek u posljednje tri minute su došli do konačnih 29:25.

Viro Virovitica: Karlo Starčević, Mateo Mijatović 5, Hrvoje Vašarević 7 (1), Rene Velić, Dominik Arsić 6, Ivan Dukarić, Domagoj Orban, Marko Šulentić 6, Filip Kosanović, Matko Moslavac 5, Davorin Kolar i Marko Pribil. Trener: Damir Vašarević.

Slatinčani su remizirali s Brodom 20:20. Nakon početne slatinske prednosti Brođani su do 20. minute imali minimalnu prednost. Od 20. minute rukometaši Slatine su u prednosti. Osam minuta prije kraja Slatina ima prednost 20:16. Međutim do kraja igrači iz Slavonskog Broda postižu četiri zgoditka i dolaze do boda.

Slatina: Noa Fazekaš 1, David Rožanković 4, Dino Majstorović 2, Zvonimir Bertić 8 (1), Nikola Brnada, Filip Halužan, Ivan Lukac 5, Karlo Škafar i Mario Šomođi. Trener: Vladimir Gojković.

U drugoj utakmici Slatina je pobijedila Borovo 30:24. U prvih 30 minuta igrači Borova su imali nekoliko zgoditaka prednosti. Od tog trenutka Slatinačni preuzimaju kontrolu rezultata i dolaze do pobjede.

Slatina: Noa Fazekaš 4, David Rožanković 2 (1), Dino Majstorović 3, Zvonimir Bertić 15 (2), Nikola Brnada, Filip Halužan, Ivan Lukac, Karlo Škafar i Mario Šomođi 6. Trener: Vladimir Gojković.

(www.icv.hr, mš; foto: M. Šolc)