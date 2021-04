2. ŽNL ISTOK Standard i DOŠK otvaraju 10. kolo u subotu, Munja u Velikom Rastovcu dočekuje Plave

Ovog vikenda pred nama je 10. kolo u 2. županijskoj nogometnoj ligi skupine Istok.

Nogometaši Crnca i dalje su vodeća momčad na tablici sa sedam bodova prednosti nad Standardom, no borba za drugo mjesto bit će i više nego zanimljiva. Trenutno drugoplasirana momčad u slučaju poraza, a ovisno i o drugim rezultatima, mogla bi pasti sve do šestog mjesta, budući da bodovna razlika do spomenute pozicije iznosi dva boda.

Zrinski će u Novoj Bukovici dočekati Mladost iz Bakića, Plavi iz Jugovog Polja gostuju u Velikom Rastovcu, dok će Crnac dočekati Dinamo iz Josipova. U posljednjem susretu kola Standard će dočekati DOŠK u Novoj Šarovki.

Sudeći prema rezultatima iz prvog dijela sezone, dobar nogomet očekuje se na svim navedenim susretima, a niti jedna momčad ne može unaprijed upisati bodove. Kakvo će stanje biti na tablici nakon ovog kola, saznat ćemo u nedjelju.

10. kolo:

Standard : DOŠK Dolci (Nova Šarovka, subota, 24. travnja od 17 sati)

Zrinski : Mladost Bakić (Nova Bukovica, nedjelja, 25. travnja od 17 sati)

Munja : Plavi Jugovo Polje (Veliki Rastovac, nedjelja, 25. travnja od 17 sati)

Crnac : Dinamo Josipovo (Crnac, nedjelja, 25. travnja od 17 sati)

(www.icv.hr, mra)