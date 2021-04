2. ŽNL ISTOK Zrinski okrenuo protiv Mladosti, a Plavi iznenadili Munju: Crncu za naslov potrebno pet bodova iz četiri susreta

Nogometaši Zrinskog iz Nove Bukovice preokretom su slavili protiv Mladosti iz Bakića u susretu 10. kola 2. ŽNL Istok. Kristijan Budimir u 16. minuti susreta iznenadio je vratara Maria Cesara i svoju momčad doveo u minimalnu prednost koju su uspjeli zadržati do predaha. Tek što se krenulo s centra rezultat je promijenjen. U 48. minuti precizan je bio Teodorović, a prednost Zrinskom donio je Bračun deset minuta kasnije. Sve do 80. minute rezultat je i dalje bio neizvjestan, no Tomislav Kurtić riješio je sve dileme oko pitanja pobjednika postigavši pogodak za 3:1. Konačnih 4:1 postavio je Franko Šterl iz kaznenog udarca u 89. minuti.

I Crnac je nastavio s pobjedama. Proteklog vikenda svladali su Dinamo iz Josipova rezultatom 3:1, a još pet bodova u preostala četiri kola bila bi im dovoljna za osvajanje naslova prvaka. Nedjeljni susret svojim je pogotkom otvorio Slaven Mimić u 14. minuti, dok je na 2:0 desetak minuta kasnije povisio Tilen Marić. Nadu Dinamu vratio je Milenko Beneš iz kaznenog udarca četiri minute prije kraja susreta, no zadnju riječ ipak su imali domaćini. Konačnih 3:1 postavio je Ivan Jukić minutu prije kraja dvoboja.

Munja iz Velikog Rastovca, koja je prije ovoga kola držala četvrtu poziciju, iznenađujuće je na domaćem terenu poražena od Plavih iz Jugovog Polja. Pogodak vrijedan tri boda za gostujuću momčad postigao je Gojmerac četiri minute prije kraja prvog poluvremena.

Najzanimljiviji susret odigran je između Standarda iz Nove Šarovke i DOŠK-a. Prvih sat vremena igre nismo vidjeli golove, a onda je krenulo. Velić u 61. dovodi goste u prednost od 1:0, a priliku za poravnanje rezultata domaćini nisu iskoristili u 76. minuti. Sudac Zoran Stojanović pokazao je na najstrožu kaznu, no vratar DOŠK-a Matko Čepek izlazi kao pobjednik. Unatoč tomu, prednost gostiju se ipak dostigla. Toni Hrgetić poravnao je na 1:1. Činilo se kako će susret završiti bez pobjednika, no u posljednjoj minuti veliko slavlje na gostujućoj klupi donio je svojim drugim pogotkom Marin Velić za pobjedu konačnim rezultatom 2:1.

Završetkom idućeg kola neke će stvari biti puno jasnije, budući da će 11. kolo spojiti trenutno četiri prvoplasirana sastava: Standard i Zrinski te DOŠK i Crnac.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, V. Grgurić)