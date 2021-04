Beroš: Veledrogerije će od danas normalizirati opskrbu lijekova bolnicama

Posljednjih je dana broj novooboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj vrlo visok. Grad Zagreb, Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Vukovarsko-srijemska, Istarska i Primorsko-goranska županija od ponedjeljka ponovno uvode “C model” nastave prema kojemu se nastava ponovno prebacuje online. Dodatne će mjere najvjerojatnije uvesti i Primorsko-goranska županija iz koje je najavljeno moguće zatvaranje svih ugostiteljskih objekata te trgovačkih centara i trgovina u kojima se ne prodaju namirnice neophodne za svakodnevni život. Više informacija o koronavirusu iznio je Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije, piše Večernji.hr.

Krunoslav Capak uvodno se osvrnuo na aktualnu epidemiološku sliku u Hrvatskoj.

– U prvih pet dana ovoga tjedna imali smo 8.338 novooboljelih osoba, brojka je u ovom tjednu za 9% posto manja nego u prošlom. Dvotjedna prosječna incidencija je 593,3. Najniža je u Istarskoj županiji, a najviša u Primorsko-goranskog županiji. Trenutna 14-dnevna incidencija nas stavljana na 18. mjesto zemalja europske unije, 17 zemalja ima nižu incidenciju – rekao je Capak.

– Potpuno je jasno da smo ponovno na prekretnici. Odaziv na cijepljenje i poštivanje mjera određuju daljnje kretanje epidemije. Cijepljenje je najbrži alat za povratak na staro i za čuvanje života građana – rekao je Vili Beroš te naglasio važnost cijepljenja.

– Regulatorne agencije su naš kompas i orijentir u daljnjem cijepljenju. EMA je prekjučer dala svoje mišljenje o AstraZeneca cjepivu, naglašeno je da koristi nadilaze rizike. Rizici su minimalni i puno manji od naših svakodnevnih aktivnosti i navika poput pušenja i konzumiranja alkohola, rekao je Beroš te istaknuo danas uvedenu promjenu pri naručivanje na cijepljenje.

– Moguće se je prijaviti na tri načina – putem platforme, liječnika i call centra. Liječnicima obiteljske medicine smo omogućili da procijene pacijente i prioritetno ih naruče putem servisa kojeg smo držali dominantnim. Od danas je omogućeno da sve pojedinačne liste za cijepljenje od liječnika obiteljske medicine također budu putem platforme registrirane u središnji registar zainteresiranih. Mnogi liječnici su to priželjkivali – navodi Beroš dodajući kako je cijepljenje i naručivanje složen proces na kojemu su mnogi mjesecima radili.

– Predstavnici veledrogerija su me izvijestili da će od danas normalizirati opskrbu lijekova hrvatskim bolnicama, no to ne znači da smo problem riješili. Svjesni smo ga. Sastat ćemo se sljedeći tjedan i moramo naći rješenje za problem generiran općom situacijom i krizom – naveo je te se zahvalio partnerima na uvažavanju situacije.

Vezano uz uvođenje novih mjera po županijama, Davor Božinović rekao je koji oblik uvođenja mjera smatra dobrim.

– Naše mjere moraju biti fokusirane, pogotovo tamo gdje je epidemija uzela maha. Vidite po nekim županijama, primjerice Dubrovačko-neretvanskoj, imate u jednoj županiji tri vrste mjera i mislim da je to ispravan pristup. O konkretnim odgovorima na pojedine zahtjeve, onda kad ih dobijemo – rekao je Božinović.

S obzirom na to da za dio osoba nema podataka kojom dozom su cijepljeni, Krunoslav Capak objasnio je o čemu se radi.

– Prilikom upisa dogodila se greška, no to će se ispraviti. Osoba koja je upisivala nije unijela podatak – rekao je.

Osvrnuo se i na razinu antitijela koju nakon cijepljenja prvom dozom imaju osobe koje su preboljele koronavirus.

– Druga doza je nepotrebna jer je razina imuniteta dovoljno visoka da pruža zaštitu. Imunitet nakon preboljenja i cijepljenja je odličan – rekao je Capak, a Alemka Markotić napomenula je kako često dobivaju upite oko različitih vrijednosti antitijela.

– Različiti testovi imaju različitu graničnu vrijednost. Primjerice, jedan tekst ima graničnu vrijednost u jedinici 1, a drugi 50. Sigurno će regulatorne agencije doći do preporuka koliko doza trebaju primiti oni koji su preboljeli bolest – dodala je.

Capak je ustvrdio kako nije moguće donijeti zaključak da su neke dobne ili spolne skupine ugroženije cjepivom AstraZenece.

– Držimo se plana cijepljenja, većina je pri kraju druge faze. S obzirom da dolaze velike količine cjepiva, paralelno krećemo u treću fazu tamo gdje je moguće. Turistički djelatnici su prioritet, to ćemo još detaljizirati u narednih nekoliko dana – rekao je te se osvrnuo na cijepljenje mladih AstraZenecom.

– EMA je rekla da ne mogu donijeti zaključak vezano uz spol ili dob, nemaju podatke o o tome koliko je aplicirano po dobnim skupinama. Njihov je zaključak da nema dovoljno podataka da se donese ograničenje. Pojedince zemlje su donijela neka ograničenja, no 15 zemlja, među kojima je Hrvatska, ograničenja nema. Ne možemo donijeti zaključak da su neke dobne skupine ugroženije i nećemo donositi ograničenja na temelju dobi ili spola – naveo je.

(vecernji.hr)