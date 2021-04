DERBI JUNIORA “NA ISTOKU” U izravnom dvoboju za prvo mjesto sastaju se Zrinski i Slavonija

JUNIORI VIR-PIT A

Juniori Bratstva iz Gornjeg Bazja zaostatak za vodećom Nogometnom akademijom No Limit pokušat će smanjiti već danas u susretu 13. kola protiv Gradine. Bit će to ujedno prva od četiri utakmice koje se igraju ovog vikenda, a sutra nas još očekuju dvoboji između Graničar Bušetine i Podgorja, Sokola i Omladinca iz Korije te No Limita i Svetog Đurđa.

13. kolo:

Gradina : Bratstvo, petak 30. travnja od 18 sati (Gradina)

Graničar Bušetina : Podgorje, subota 1. svibnja od 17 sati (Podgorje)

Sokol : Omladinac, subota 1. svibnja od 17 sati (Milanovac)

No Limit : Sveti Đurađ, subota 1. svibnja od 17 sati (Virovitica)

JUNIORI SLA-ORA A

Na drugom kraju županije očekuje nas zanimljiv nastavak prvenstva, a zasigurno najviše pažnje privući će dvoboj za prvo mjesto između Zrinskog iz Nove Bukovice te Slavonije iz Sladojevaca. Trećeplasirani Papuk, koji također ima izgleda za naslov prvaka, gostovat će u Miljevcima kod Mladosti dok će Mladost 1930. i Dinamo iz Četekovca dočekati Voćin, odnosno Slogu iz Zdenaca. U preostalom susretu snage će odmjeriti Ćeralije i Mladost iz Čačinaca.

13. kolo:

Zrinski : Slavonija, subota 1. svibnja od 13:30 sati (Nova Bukovica)

Ćeralije : Mladost (Čač), subota 1. svibnja od 17 sati (Ćeralije)

Dinamo : Sloga, subota 1. svibnja od 17 sati (Četekovac)

Mladost (Mi) : Papuk, subota 1. svibnja od 17 sati (Miljevci)

Mladost 1930. (Čađ) : Voćin, subota 1. svibnja od 17 sati (Čađavica)

(www.icv.hr, mra)