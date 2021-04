Evo kakvo nas vrijeme čeka ovaj tjedan: Neka kišobrani budu pri ruci

Pred nama je nestabilnija i hladnija prva polovina tjedna, u odnosu na drugu polovinu koja će biti toplija i stabilnija. Ali ne i u potpunosti stabilna.

Anticiklonalni greben nad Jadranom polako slabi. Oblaci se polako gomilaju, temperatura zraka u odnosu na jučer (nedjelju) niža je za 5°C do 10°C. Ponedjeljak će obilježiti izmjena oblaka i sunčanih razdoblja, koja će češća biti u prvom dijelu dana. Uz više oblaka ponegdje će biti kiše, slabe, lokalne i mjestimične. Temperature zraka danas će na području Virovitičko-podravske županije rasti od 14°C do 17°C. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnih smjerova.

Tijekom utorka i srijede očekujemo nestabilno vrijeme. Česta kiša ili pljuskovi te pad temperature zraka, osobito tijekom utorka. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 9°C. Najviše dnevne od 11°C do 17°C. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnih i istočnih smjerova.

Od četvrtka očekujemo porast temperature zraka, manje oblačnih i više sunčanih razdoblja.

Atmosfera će i dalje biti nestabilna, pa se uz dnevni razvoj naoblake ne može isključiti mogućnost lokalnih nestabilnosti vidu pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom osobit tijekom četvrtka. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 7°C do 13°C ili koji stupanj više u dane vikenda. Najviše dnevne od 20°C do 26°C ili koji stupanj više tijekom subote. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova.

UV-indeks nizak i umjeren, u dane vikenda umjeren, ponegdje i visok.

(www.icv.hr, kp)