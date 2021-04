FOTO Godeč matirao i Dopplera i Kratzla, Rezovac zaustavio pobjednički niz zdenačke Sloge

U 21. kolu 1. županijske nogometne lige vodeća momčad Sloga iz Zdenaca gostovala je u Virovitici na TVIN-u, gdje joj je domaćin bio Rezovac. Obje momčadi su bile nekompletne.

U prvom napadu, nakon samo 30 sekundi igre, iskusni gostujući igrač Mario Duspara jakim udarcem iznenadio je sve na terenu i s dvadesetak metara pogodio mrežu Marka Dopplera. Do kraja prvog dijela gosti iz Zdenaca imali su više loptu u nogama, ali nisu uspjeli promijeniti rezultat. Najizgledniju priliku imao je Florijan Rupčić u 37. minuti, ali nije uspio pogoditi domaću mrežu. Gosti su očito bili zadovoljni minimalnom prednošću, vjerujući da će im to biti dovoljno za pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U drugi dio domaća momčad ušla je odlučna s ciljem da dođe do pozitivnog rezultata. Vezni red predvođen Darijom Čančarom zagospodario je sredinom terena. Pritisnuli su goste na njihovu polovicu i vrebali priliku za prvi zgoditak. U 69. minuti Dorian Sesvečan lukavim udarcem s boka prevario je kompletnu gostujuću obranu i vratara te pogodio suprotni kut Petra Kratzla.

Samo tri minute kasnije na desnom boku, na intervenciju pomoćne sutkinje dosuđen je slobodni udarac za goste. Oštar udarac Marija Duspare domaći igrač Dario Godeč nehotično je skrenuo u vlastitu mrežu. Sloga je po drugi puta bila u prednosti, a zbog drugog žutog kartona igru je morao napustiti igrač Rezovca Goran Peić.

Do kraja se nije osjetilo da gosti imaju igrača više. Rezovčani su više napadali i u 83. minuti Godeč se “iskupio” za raniji autogol. Lukavo je svladao Kratzla i poravnao na 2:2. U preostalih sedam minuta domaća momčad bila je bliža trećem bodu, ali se rezultat do kraja nije mijenjao.

-Prema prikazanom, rezultat je realan. Sva četiri gola plod su grešaka, a ne smislenih akcija. Mi moramo biti zadovoljni osvojenim bodom – zaključio je trener Sloge Ivica Ević.

– Zasluženo smo osvojili bod, a možemo žaliti i za sva tri. Na početku nas je iznenadio gostujući eurogol. Dva puta smo se vratili u utakmicu. U drugom dijelu smo bili bolja ekipa. Nakon isključenja našeg igrača i autogola, uspjeli smo doći do boda. Kvaliteta utakmice bila je na visokom nivou. Do kraja ćemo pokušati ići stepenicu po stepenicu i doći do još boljeg mjesta na tablici – zadovoljan igrom svoje momčadi bio je strateg Rezovca Stjepan Pleše.

Rezovac – Sloga Zdenci 2:2

Igrač utakmice: Dario Čančar

(www.icv.hr, mš; foto: M. Šolc)