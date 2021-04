FOTO Krznarić dvaput pogodio glavom, Rezovac furioznim ulaskom u susret do uvjerljive pobjede u susjedskom derbiju

U susjedskom derbiju 19. kola 1. županijske nogometne lige, na terenu Sportskog centra TVIN, “domaći” Rezovac pobijedio je Borovu 4:0.

Na samom početku, u nepune dvije minute, domaća momčad postigla je dva zgoditka. Ubačaj iz kornera u 7. minuti Ivan Krznarić glavom je ubacio u mrežu Darija Šameca. U idućem napadu Mario Nreca probio je lijevu stranu i povećao domaću prednost na 2:0.

U idućih dvadesetak minuta Rezovac je malo stao, pa su se gosti iz Borove približili domaćim vratima, ali nisu uspjeli svladati domaćeg čuvara mreže Marka Dopplera. Šest minuta prije odlaska na odmor, nakon još jednog ubačaja s desne strane, Krznarić postiže svoj drugi zgoditak glavom za 3:0.

Početkom drugog dijela Silvijo Buzuk udarcem s dvadesetak metara postavlja konačnih 4:0. Do kraja se igralo žustro i otvoreno, ali se rezultat nije mijenjao.

-Čestitam svojim igračima na trudu i borbenosti. Brzo smo postigli dva zgoditka, što je prelomilo utakmicu. Na kraju smo došli do tri boda. Cijela ekipa je bila na visokom nivou. Iduće kolo smo slobodni i imamo dovoljno vremena da se pripremimo za ogled s liderom te pokušamo osvojiti bodove. Igramo sve bolje i bolje. Igramo bez rezultatskog imperativa, ali želimo osvojiti što više bodova – zadovoljan je bio trener Rezovca Stjepan Pleše.

-Po mom viđenju poraz je prevelik. Odigrali smo puno bolje nego što to pokazuje rezultat. Do idućeg kola trebamo se kompletirati. U četiri kola postigli smo samo jedan zgoditak. Samo poboljšanjem efikasnosti možemo doći do novih pobjeda. U idućem kolu kao domaćini ići ćemo na pobjedu u susretu s jakom Graničar Bušetinom – optimističan je trener Borove Mile Grdić.

Rezovac – Borova 4:0

Igrač utakmice: Ivan Krznarić

(www.icv.hr, mš; foto: M. Šolc)