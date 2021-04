FOTO Papuk u ludoj završnici protiv Graničara slavio golovima Miroslava Rukavine i Matije Matokovića

Konačno se i Papuku barem malo otvorilo, mogao bi biti zaključak teške, ali zaslužene pobjede 3:1 orahovačkog trećeligaša na domaćem terenu kontra Graničara iz Đurđevca u sklopu 19. kola 3. HNL Sjever.

Pogotke za Papuk postigli su Matija Matoković iz kaznenog udarca u 60. minuti te Miroslav Rukavina u 72. i 93. minuti. Ipak, Papuk je tijekom cijelog susreta teško probijao dobro organiziranu gostujuću obranu iako je opasno prijetio iz svih pozicija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Prvu pravu prigodu imao je Radinković u 17. minuti kada se odlično probio kroz sredinu na nekih 20-ak metara, opalio, ali lopta je fijuknula pored vratnice. U 27. Ninčević je gurnuo odličnu loptu prema Miroslavu Rukavini koji je sam krenuo prema vrataru, no u ključnom trenutku umjesto udarca odlučio se za pas prema Marinu Čaviću koji uklizavanjem presijeca gostujući vratar Stanešić. Pokušao je Rukavina i u 34. kada se nakon udarca iz kuta sjajno okrenuo u petercu, no predugo je čekao i njegov je udarac obrana blokirala. Graničar je imao dva odlična udarca s 20-ak metara no oba je Mahaček sjajnim paradama obranio.

Tako je prvi dio završio bez pogodaka, a odmah od 46. umjesto Zdelara je ušao Matoković i trener Majdenić je promijenio formaciju iz 4-2-3-1 u 4-4-2 i s dvije špice krenuo po pogodak. To se pokazalo ključnim potezom utakmice jer Matoković je bio stalna opasnost uz lucidne asistencije Rukavine. Zaprijetio je već u 49. minuti kada je pucao iskosa s nekih 10 metara, ali lopta je prošla pokraj desne vratnice. I onda, 60. minuta, Papuk ima udarac iz kuta, ubacuje Radinković, obrana izbija, no lopta se vraća Matokoviću u noge u kaznenom prostoru, on okreće svog čuvara te biva srušen, a sudac Bundović pokazuje na bijelu točku. Matoković je bio smiren i sjajno pogodio lijeve rašlje. Taj pogodak potpuno je razdrmao momčad Martina Majdenića koja je nizala prigodu za prigodom.

U 69. Marin Čavić je iskosa izbio sam pred Stanešića, poslao loptu pokraj njega, no i promašio vrata. U 72. minuti Matoković prolazi dva igrača, ulazi u kazneni prostor i sjajno tuče s nekih 10 metara iskosa, no pogađa gredu, ali sve je odlično pratio Rukavina i odbitak zakucava u mrežu – 2:0. I kada se činilo da će Papuk mirno privesti utakmicu kraju, sam je sebi zakomplicirao. U 78. minuti Vratković neoprezno s leđa u kaznenom prostoru ruši napadača gostiju i Bundović nema izbora, kazneni udarac za Graničar. Stanković šalje Mahačeka u jednu, a loptu u drugu stranu za 2:1.

Nova neopreznost već u 79. minuti. Gosti slažu kontru, iz obrane istrčava Stipe Čavić i pokušava odnijeti loptu klizećim startom s dvije noge. Napadač gostiju pada, bilo je neoprezno, očekivao se opravdano žuti karton, no Bundović “vadi” izravni crveni i Papuk ostaje s igračem manje. Tada Graničar kreće na sve ili ništa, pritišće, ubacuje u kazneni prostor, no Papukova obrana sve je uspjela otkloniti, jedino je u 89. minuti nakon gužve Stanković izbio sam pred Mahačeka koji odličnim uklizavanjem ulazi napadaču Graničara u udarac i odnosi loptu izvan igrališta.

U 90. minuti gostujući igrač Petka dobiva drugi žuti karton pa su snage na terenu ponovno ravnopravne, što Papuk koristi i preko Miroslava Rukavine, koji nakon pasa Ninčevića izbija sam pred istrčalog Stanešića te majstorski lobom šalje loptu u mrežu za konačnih 3:1 i zasluženo slavlje Orahovčana.

-Rekao sam i upozoravao tijekom tjedna na ovu momčad Graničara, koja je mlada i poletna, igraju čvrstu i organiziranu obranu koju je bilo jako teško probiti. Stvarali smo neke polu prigode tijekom prvog dijela, ali nismo pogodili. Ipak, u drugom dijelu je to izgledalo bolje, promijenio sam formaciju igre, napali smo s dva napadača i uspjelo je. No, poslije smo sami sebi zakomplicirali život, penal pa crveni karton. Ipak je sve završilo dobro, upisali smo zasluženo vrijedne bodove – kaže trener Papuka Martin Majdenić te kao igrača utakmice izdvaja Miroslava Rukavinu.

-Miroslav je tijekom cijele utakmice mučio obranu gostiju, probijao, trčao na sve strane, razigravao suigrače i na kraju zabio dva lijepa pogotka. Definitivno igrač utakmice – zaključio je Majdenić.

Papuk – Graničar 3:1

Igrač utakmice: Miroslav Rukavina

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)