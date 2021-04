FOTO Solar briljirao među vratnicama: Četiri pogotka, tri kaznena udarca i crveni karton obilježili susret u Suhopolju

Susret 18. kola 4. NL BJ-KC-VT, u kojem su se na stadionu Park sastali domaćin Suhopolje i Mladost iz Kloštra Podravskog, zasigurno je bio jedan od onih za koji valja izdvojiti vrijeme. Četiri pogotka, tri kaznena udarca i jedan crveni karton ispravno daju naslutiti da se igrala čvrsta, muška utakmica, a opet bez težih startova o kojima bi se trebalo pričati nakon nje.

Pred praznim tribinama, prvi domaći izlet pred vrata urodio je plodom. Nespretno je u 16 metara reagirala gostujuća obrana, glavni djelitelj pravde Stjepan Hruškar opravdano je pokazao na bijelu točku, a siguran izvođač bila je desetka Suhopolja Ivan Egri za vodstvo od 1:0 već nakon šest minuta.

Do 20. minute rezultat je u potpunosti preokrenut. Prvo je Nikolić izjednačio iz kaznenog udarca u 11. minuti, a nakon toga jednu povratnu loptu pretvara u novi pogodak i donosi svojoj momčadi prednost od 2:1. Dodajmo još kako je Solar u uvodnih 20 minuta očistio dvije izuzetno neugodne situacije kada su se gostujući napadači našli pred njim u situaciji “1 na 1”, a pred sam kraj prvog poluvremena obranio je drugi kazneni udarac za goste iz Kloštra.

Kao što je i spomenuto u uvodu, čvrsta igra s dosta prekršaja na neko je vrijeme umrtvila susret. Pokušavala je i jedna i druga momčad kroz sredinu pa jedno vrijeme probijanjem po boku, ali popuštanja nije bilo, sve do 34. minute.

Eric Augusto Akassou izborio se za udarac sa 20-ak metara koji je završio u bloku i činilo se da od te šanse neće biti ništa, no u nastavku akcije pao je novi pogodak. Obrana je nedovoljno kvalitetno rasčistila opasnost, lopta se još jednom odbila do Erica koji u stilu najvećih strijelaca u skoku lijevom nogom prebacuje Ivana Topolovčana za 2:2.

Kada je u 53. minuti Ivan Egri zbog drugog žutog kartona morao ranije napustiti susret, očekivalo se da će četvrtoplasirana ligaška momčad pritisnuti još više, no do kraja susreta nisu uspjeli niti jednom ozbiljnije ugroziti domaća vrata. S druge strane momčad Suhopolja, koja je danas odigrala izuzetno borbenu utakmicu u kojoj je svaki od igrača dao svoj maksimum, mogla je još jednom ove sezone uzeti sva tri boda. Dva puta je iz slobodnih udaraca zaprijetio Kirin, Deni Kucljak okušao je svoj šut s ruba kaznenog prostora, dok se Akassou umjesto šuta odlučio za pokušaj asistencije. Sve četiri situacije nisu dovele do promjene rezultata.

– Kao prvo, čestitao bi svim dečkima koji su danas igrali, dali su svoj maksimum. Ovaj bod nakon prošlog kola u ovako izjednačenoj ligi znači puno. Mladost je momčad koja ima jako puno odličnih individualaca, koja je izuzetno opasna, no mi smo danas odigrali kao ekipa. Svaki od igrača dao je sve od sebe za svog suigrača, pristupili su ovom susretu profesionalno, borbeno i sa zalaganjem – zadovoljan je nakon susreta bio trener Suhopolja Tomislav Filipović.

Suhopolje je s ukupno 22 boda trenutno 9. momčad na ligaškoj ljestvici, a pomak prema vrhu tražit će u sljedećem kolu kada gostuje u Garešnici.

(www.icv.hr, mra)