Fuchs ukida Povjerenstvo za praćenje državne mature zbog namještanja bodova

Povjerenstvo za praćenje provođenja državne mature bit će ukinuto, potvrđeno je to Večernjem listu iz Ministarstva obrazovanja.

Odluka o ukidanju jedini je ispravni potez ministra obrazovanja Radovana Fuchsa nakon nedavno otkrivena skandala – da su upravo članovi tog povjerenstva prošlogodišnjim maturantima na jesenskom roku ispita državne mature, a nakon njihovih žalbi, dodali bodove zbog kojih je sedmero učenika ostvarilo nezaslužen prolaz na ispitima državne mature.

Dodani bodovi u samom sustavu narušili su tako cjelokupnu državnu maturu dajući do znanja učenicima završnih razreda srednjih škola da na ispitu na kojem su svi trebali biti jednaki postoje oni koji se mogu provući za dodani bod, dobiven intervencijom Povjerenstva koje imenuje Ministarstvo obrazovanja. Podsjetimo, koordinatorica za ispit iz matematike i članica Povjerenstva, Nada Lesar, nakon primljenih pritužbi učenika po završetku jesenskog roka unijela je po jedan ili dva boda za 13 maturanata bez suglasnosti Upravnog vijeća Nacionalnog centra za provedbu mature koje je pritužbe učenika odbacilo, pritom ostavivši u sustavu poruku “da se njihov prigovor ne prihvaća”.

Takvom intervencijom Lesar je uvelike utjecala na državnu maturu i rezultate učenika, a tim potezom, razvidno je to iz brojnih prepiski koje su nakon toga uslijedile u Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, jasno je bila upoznata i ravnateljica Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić koja je jučer na održanoj sjednici Upravnog vijeća Nacionalnog centra itekako morala objašnjavati što se dogodilo. Ostavku je ravnateljica Katavić trebala već ponuditi, jednakom brzinom kojom se obrazovni sustav zalaže za kažnjavanje učenika koji varaju na državnoj maturi. Nije.

Štoviše, Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja već ju je od toga jesenskog roka pokušalo jednom smijeniti upravo zbog problematike na tom spomenutom jesenskom roku, ali za tu smjenu nije u Upravnom vijeću bilo dovoljno ruku. Štoviše, šefica Centra za Vanjsko vrednovanje obrazovanja pravdala se kako je riječ o proceduralnoj pogrešci, nikako dodanim nezasluženim bodovima no proceduralne pogreške ili pogreške u načinu na koji je postavljeno pitanje ili odgovori rješavaju se tako da se svim pristupnicima, a ne samo nekima, dodjeli bod. Kvoruma za smjenu Katavić nije bilo ni na nakon jučerašnje sjednice Upravnog vijeća kada se ponovno povuklo pitanje njezine ostavke.

Večernji list u posjedu je dokumenata koji potvrđuju da je i prije Povjerenstvo, ali u drugom sastavu koje je imenovala i bivša ministrica Blaženka Divjak, ali s istom ravnateljicom na čelu Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivanom Katavić, isto tako učenicima na državnoj maturi dodavalo bodove, bez obzira na to što su prije toga svi testovi učenika itekako dobro provjereni i analizirani. Povjerenstvo koje je sada iznjedrilo problem, kao tijelo koje vrednuje provedbu državne mature, prvi put je imenovano 2019. godine u mandatu ministrice Blaženke Divjak.

Ministrica Divjak to je povjerenstvo imenovala kao nadzor nad provedbom mature koje može u drugostupanjskom dijelu pritužbe učeniku priznati bodove, ali tek nakon što ispitivači koji rade na ispitu za to doista utvrde uporište. Do formiranja Povjerenstva za praćenje provođenja državne mature 2019. godine, kao suvišnog tijela koje je trebalo nadzirati Centar koji je i osnovan kao neovisno tijelo na koje politika niti ikakvi članovi povjerenstva smiju utjecati, problema s dodanim a neosnovanim bodovima nikada nije bilo.

Otkrio se i stari propust

Ovaj jesenski problem nije, čini se, jedini propust Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature. Kako smo doznali, u srpnju 2020. godine, kada je na čelu povjerenstva bio Marko Košiček, jednoj učenici nakon uložene žalbe dodano je na ispitu čak deset bodova, što je gotovo presedan u dodanim bodovima nakon učenikova prigovora. Drugim riječima, svi ispitivači koji su prošli i ocijenili takav ispit prije konačnog bodovanja propustili su deset bodova, koje je onda pronašlo Povjerenstvo i priznalo. Takvim potezom navedeno Povjerenstvo, kako ono iz prethodnog tako i ovo iz sadašnjeg mandata, znatno su unazadili kvalitetu provedbe državne mature za koju se sve do sada moglo tvrditi kako je jedina uspješna antikorupcijska mjera u Hrvatskoj. Naime, uvođenjem državne mature svi učenici Hrvatske dobili su jednake šanse za upise na visookoobrazovne ustanove – državnom maturom bodovalo se samo i isključivo znanje koje imaju.

(vecernji.hr)