Grad Osijek prodaje svoja rabljena vozila: Cijene od nekoliko stotina kuna pa do 12 tisuća za Mercedes

Grad Osijek objavio je javni natječaj za prodaju osobnih rabljenih vozila u vlasništvu Grada Osijeka, ukupno njih 15. Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom, a licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju vozila Grada Osijeka.

Usmeno se licitira tako da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene vozila, odnosno iznad prethodne ponude, za novčani iznos koji predstavlja povećanje od najmanje 500,00 kn sve dok se ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa za prodaju vozila. Vozila se prodaju prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupaca рo bilo kojoj osnovi. Početne cijene vozila kreću se od oko 800 i 900 kuna za Opel Astre, oko dvije tisuće za Golfa, pa do 12 tisuća za Mercedes C 180 iz 2002. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu, u roku od 8 dana od objave natječaja na web stranicama Grada Osijeka i oglasnoj ploči Grada Osijeka, Kuhačeva 9 i u Glasu Slavonije.

Natjecatelj koji је izlicitirao vozilo jamčevina se uračunava u cijenu vozila, а ostalima vraća uplaćeni nominalni iznos jamčevine, u roku 8 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako natjecatelj odustane od licitacije nakon već uplaćene jamčevine nema pravo na njen povrat. Smatra se da је natjecatelj odustao ako se on osobno ili ро ovlaštenom zastupniku odnosno opunomoćenik se ne pojavi u zakazano vrijeme na zakazanom mjestu.

Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od prihvaćene ponude gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Licitacija će se održati u četvrtak, 29. travnja 2021. u 10 sati, u dvorištu gradske uprave, Kuhačeva 9, Osijek. Fizičke osobe koje sudjeluju na licitaciji dužne su priložiti presliku osobne iskaznice, a pravne osobe presliku dokaza o registraciji pravne osobe kao i punomoć (ovlaštenje za zastupanje).

(www.icv.hr, tj)