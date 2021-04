Hrvoje Topalović kandidat HDZ-a za Općinu Đurđenovac predstavio kandidaturu uz podršku župana OBŽ Ivana Anušića

Na novouređenom Trgu bana Josipa Jelačića u Đurđenovcu, Hrvoje Topalović predstavio se kao kandidat HDZ-a za načelnika općine uz podršku župana Ivana Anušića. Hrvoje Topalović nazočnim je mještanima te uzvanicima predstavio najveće završene projekte Općine u proteklom mandatu te izdvojio one koje bi trebali obilježiti blisku budućnost općine te naglasio kako je kandidaturu za načelnika prihvatio iz nekoliko razloga.

-Ne želim danas držati neke dugačke govore, za to jednostavno nema potrebe jer smo i župan Ivan Anušić i ja već dugi niz godina u jedinicama lokalne i regionalne samouprave i naša djela dovoljno govore o nama, o onome što smo učinili svatko na svojoj razini odgovornosti. Puno smo toga ostvarili i zajednički uz potporu i pomoć Vlade RH za dobrobit naše općine, županije i Republike Hrvatske. Jedan od najvažnijih razloga moje nove kandidature je osobna odgovornost prema mještanima da sve započete projekte uspješno i završimo, potom povjerenje Općinskog odbora HDZ-a da i dalje vodim općinu, zatim podrška župana Ivana Anušića i premijera Andreja Plenkovića te ponajviše naših sugrađana do čijeg mišljenja i podrške mi je najviše stalo – započeo je Topalović te izdvojio niz uspješno realiziranih projekata općine u proteklom mandatu.

– Prije svega moram izdvojiti projekt od mog dolaska na mjesto načelnika, a to je da smo financijski konsolidirali proračun Općine i to smatram jedim od najvećih projekata jer to je bio uvjet za sve druge Općinske projekte koje smo nakon toga uspješno realizirali. Moram svakako izdvojiti izgradnju vodoopskrbne mreže za svih 14 naselja općine, zatim izgradnju vodocrpilišta, jednog od najmodernijih u ovom dijelu Hrvatske u vrijednosti od 21 milijun kuna, financiran EU sredstvima, a izdvojio bih i izgradnju nove sportske dvorane – kaže Topalović te naglašava kako je velika je i čvrsta suradnja Općine s Osječko-baranjskom županijom.

– Sa Županijom smo realizirali niz projekata među kojima bih izdvojio energetsku obnovu Osnovne škole Josipa Juraja Strossmayera i školsko-športske dvorane te doma zdravlja u Đurđenovcu, zatim realizaciju projekata komunalne i cestovne infrastrukture među kojima izdvajam izgradnje nerazvrstanih cesta, više od 20 km pješačkih staza u gotovo svim naseljima općine, izgradnja društveno-vatrogasnih domova, groblja i kuća oproštaja, a posebno uređenje starog i izgradnju novog dijela dječjeg vrtića “Jaglac” koji je danas dobio uporabnu dozvolu. Posebno sam sretan zbog uređenja mnogih sportskih objekata jer sport je zdrav način života i način okupljanja svih uzrasta naših mještana. Moram spomenuti i projekt koji možda nije financijski najvrjedniji, ali je po meni posljedica najpravednije odluke Osječko-baranjske županije, a to je pokretanje programa ”Školski obrok za sve” kojeg smo i mi podržali. Ovaj projekt onemogućava bilo kakvu diskriminaciju djece u školi i sva djeca imaju pravo na besplatan obrok i to je velika pomoć svim roditeljima – nastavio je Topalović te izdvojio nekoliko projekata koji su u fazi realizacije među kojima i jedan za Općinu povijesni projekt.

-Projekt koji je doista povijesni jer je vrijedan 140 milijuna kuna, a riječ je o izgradnji sustava aglomeracije Sušine-Đurđenovac koja donosi kanalizaciju za cijelu općinu. Za ovaj projekt ishodili smo svu potrebnu dokumentaciju, dobili zeleno svijetlo Vlade RH te dobili odluku Jaspersa, tijela EU koji podržava financiranje ovog projekta kroz odluku koja nosi naziv ”Completion note”. Tu su i projekti izgradnje poduzetničkog inkubatora koji je pri kraju i natkrivena tržnica u središtu Đurđenovca. Mogao bih još puno nabrajati, ali vrijeme je da nastavimo raditi na izgradnji boljeg i ljepšeg Đurđenovca i cijele naše općine – zaključio je Topalović.

Župan osječko-baranjski Ivan Anušić pohvalio je načelnika Topalovića za sav vrijedan rad i stvaranje velikih vrijednosti u općini Đurđenovac te mu je dao punu podršku za novu kandidaturu.

-Osječko-baranjske županija u ovu je općinu u proteklom mandatu investirala 17,5 milijuna kuna i moram reći kako je svaka kuna itekako opravdana i utrošena ne odlične projekte. Zato i danas čvrsto kao župan stojim iz Hrvoja Topalovića kao dosadašnjeg i budućeg načelnika. Nadam se pobjedi ovog marljivog čovjeka i nadalje uspješnoj suradnji u realizaciji novih projekata i svega onoga što smo zamislili jer puno je toga još pred nama. Hvala načelniku Topaloviću i njegovom timu za vrijedan rad u općini i hvala što su pomogli nama kao Županiji u borbi sa svim problemima i nedaćama koji su bili pred nama. Vjerujem da se vidimo vrlo brzo u novom radnom posjetu ovoj općini s novim projektima i novim planovima za boljitak mještana ove općine i naše Osječko-baranjske županije – zaključio je župan Ivan Anušić. (www.icv.hr, vg)