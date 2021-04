Kandidati HDZ-a za župana, gradonačelnike i načelnike počeli prikupljati potpise diljem Virovitičko–podravske županije

Za predstojeće lokalne izbore, koji će se održati u nedjelju, 16. svibnja, u subotu, 17. travnja počelo je prikupljanje potpisa za župana, gradonačelnike i načelnike. Članovi HDZ-a su na štandovima diljem Virovitičko–podravske županije počeli prikupljati potpise. Štandove u Pitomači, Virovitici, Suhopolju, Slatini, Novoj Bukovici, Čačincima i Orahovici obišao je virovitičko–podravski župan Igor Andrović sa suradnicima.



U Virovitici su na jednom od tri štanda, na kojima su se prikupljali potpisi, svoje potpise dali župan Igor Andrović i gradonačelnik Ivica Kirin.



– Danas je prvi dan kako prikupljamo potpise. Velika je gužva na štandovima. Zahvaljujem se svim građanima na potpisima za potpore, meni za gradonačelnika i županu za njegovu kandidaturu. Čeka nas puno posla. Pozivam sve građane da nam daju glas, kako bi Virovitica do kraja promijenila svoj izgled. Na taj način završit ćemo sve planirane projekte – tom prilikom je izjavio virovitički gradonačelnik Kirin.



– Nadam se da će nakon niza projekata koje smo realizirali u protekle četiri godine, javnost prepoznati da je riječ o ljudima, koji zaslužuju povjerenje, koji će i u sljedećem mandatu dati cijeloga sebe, kako bismo svakodnevicu svojim sumještanima učinili još boljom – prilikom posjeta župana Androvića Suhopolju izjavio je načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat.



Potporu kandidatu HDZ-a na mjesto gradonačelnika Slatine došli su dati i aktualni župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vujić, te saborski zastupnik i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić.



– Danas smo počeli s prikupljanjem potpisa potpore za mene kao kandidata za budućeg gradonačelnika Slatine i za mog zamjenika dr. Miroslava Venusa, te potpisa potpore kandidaturi za župana Igoru Androviću i njegovom zamjeniku Mariju Klementu. Zahvaljujem se svima koji su nam došli dati potporu. Odaziv je stvarno jako dobar i uvjeren sam da je to uvod u jednu veliku pobjedu koja nas čeka na izborima 16. svibnja – rekao je predsjednik GO HDZ-a Slatina i kandidat za mjesto slatinskog gradonačelnika Igor Fazekaš.

– Iznimno smo zadovoljni odzivom mještana općine Čačinci. Već smo po pitanju moje kandidature za načelnika općine Čačinci sakupili dovoljan broj potpisa. Potpise ćemo nastaviti prikupljati i idućih nekoliko dana te ćemo sakupljene potpise predati što prije – rekao nam je kandidat HDZ-a za načelnika općine Čačinci Alen Jurenac.

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Orahovice Saša Rister zahvalio se svima koji su dali potpis kako njemu i njegovoj listi, tako i za župana Androvića.

– Danas i sutra smo u središtu Orahovice sa štandom za potpisivanje kako bi što prije predali dovoljan broj potpisa kako za gradonačelnika, tako i za župana. Kao povjerenik Vlade obišao sam cijeli grad i prigradska naselja i upoznao se sa svim problemima koji su prisutni, a one koji se već sada mogu riješiti pokušavamo to i učiniti. Neke stvari ipak moraju čekati konstituiranje Gradskog vijeća i izbor gradonačelnika te donošenje proračuna. Kada to sve bude riješeno, onda se može krenuti u realizaciju projekata – rekao je Rister.



– Danas smo u obilasku naših štandova kroz cijelu županiju i evo nakon starta u Pitomači završili smo u Orahovici. Kroz cijelu županiju smo razgovarali s ljudima želeći čuti što je to bilo dobro u proteklom mandatu, a što treba uraditi bolje u budućnosti. Moj pogled je takav, da županov posao nije sjediti u uredu i riješavati neke operativne poslove jer za to su zaduženi ljudi koji rade u Županiji, pročelnici, ravnatelji i drugi, a posao župana je upravo biti na terenu, slušati ljude i pokušati riješavati njihove probleme koliko je to moguće. Otkako sam postao župan želio sam upoznati cijelu županiju i u tome sam uspio i sada znam većinu problema koji pate svaku općinu, a ono što nismo u prošlom, probat ćemo riješiti u budućem mandatu. Planiramo da ćemo u dva do tri dana prikupiti dovoljan broj potpisa i onda nastaviti dalje s kampanjom – na kraju svog obilaska štandova na području Virovitičko–podravske županije zaključio je župan Andrović.

(ŽO HDZ VPŽ)