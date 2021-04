KOALICIJSKI SPORAZUM Virovitički HDZ i HSLS na predstojećim lokalnim izborima nastavljaju partnersku suradnju

Predsjednik Gradske organizacije HDZ-a grada Virovitice Ivica Kirin i predsjednica Gradske organizacije HSLS-a grada Virovitice Gordana Domjanić potpisali su danas (ponedjeljak) u prostorijama HDZ-a koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na predstojeće lokalne izbore pod sloganom „Mijenjamo lice Virovitice“. Podršku su im uputili predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Josip Đakić, župan Igor Andović, ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric i drugi predstavnici stranaka.

Gradonačelnik Ivica Kirin rekao je kako je riječ o nastavku dobre suradnje, budući da je HSLS u ovom mandatu HDZ-u bio partner u koaliciji u Gradskom vijeću. Govoreći o ostvarenim rezultatima Ivica Kirin je naglasio kako su milijunskim projektima izmijenjeni standardi života i lice grada Virovitice. Istaknuo je kako ova koalicija želi nastavak povjerenja građana kako bi se uspješno dovršilo oko 400 planiranih ili već započetih projekata.

HSLS je HDZ-u godinama vjeran partner, a Ivica Kirin ovim je putem zahvalio i svima koji su doprinijeli donošenju odluka na gradskom vijeću u ove protekle četiri godine. Istaknuo je izvrsnu suradnju s udrugama umirovljenika, branitelja, kao i s onima koji su bili konstruktivna oporba i svojim prijedlozima i kritikama doprinijeli pozitivnim promjenama u radu gradske Uprave.

Danas potpisani sporazum temelji se na programu projekata i aktivnosti Gradske uprave za sljedeće četiri godine, za period od 2021. do 2025. godine, rekao je I. Kirin.

– Trenutno se na području Virovitice i okolice radi na više od 400 projekata. Zato tražimo potporu građana na izborima, jer smo mi jedini izbor. Imamo kadrovsku ekipiranost, bilo kroz gradsku upravu, agencije, ustanove i gradske tvrtke. Sve su to mladi ljudi u naponu fizičke i intelektualne snage i sa sigurnošću tvrdim da nitko nema takvu ekipu kao što je danas ima Grad Virovitica. Dokaz su dosad provedeni projekti, kao i oni koji nas tek čekaju. Zato je važan kontinuitet vlasti, kako bi se i u narednom vremenu iskoristila prilika koja se neće ponoviti nakon 2025. godine, a riječ je o sredstvima i investicijama iz fondova. Nakon tog roka, sve će ostati na proračunima općina i gradova i zato ovu priliku moramo iskoristiti – upozorio je I. Kirin.

Grad Virovitica i bez obzira na izbore intenzivno se priprema za povlačenje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, rekao je. Među velikim prijavljenim projektima je novi Autobusni kolodvor, treća osnovna škola sa dvodijelnom športskom dvoranom, nova Srednja glazbena škola s koncertnom dvoranom, Virovitička jezera i kompleks sa tri bazena, nova područna škola u Čemernici. Uz njih, tu su i deseci manjih projekata, kao što su novi vrtići u Milanovcu i na bivšoj vojarni u Virovitici, geotermalni izvori, sušionica povrća, Dom branitelja, sortirnica, nova LED rasvjeta, nova igrališta, sustav pametnog grada… Najveći projekt svakako je brza cesta, koja je preduvjet gospodarskog razvoja ne samo Virovitice već i cijele županije, rekao je.

Nabrajajući projekte koji su obilježili samo posljednje četiri godine mandata, I. Kirin naveo je obnovljeni Dvorac i Gradski muzej Virovitica te park, izgradnju novog COOR-a, nove trodijelne sportske dvorane OŠ Vladimira Nazora, obnovljene sve škole i vrtić, Centar kulture te niz projekata koji je Grad ostvario uz pomoć i suradnju Virovitičko-podravske županije. Ujedno, po privlačenju sredstava iz EU fondova Virovitica danas drži titulu najboljeg grada u Hrvatskoj, kao i grada koji ima najbolju Glazbenu školu i Gradski muzej. Sve je to rezultat rada predanih i sposobnih ljudi, rekao je I. Kirin.

Govoreći o slučaju Palm, u kojem je iz gradske blagajne nestalo 17 milijuna kuna i koji je još uvijek predmet istrage nadležnih tijela, I. Kirin je rekao kako se još uvijek vodi postupak protiv poslovne banke.

– Tražili smo da se dio novca obešteti, jer smatramo da je banka odgovorna. Kad se završi postupak pred Visokim trgovačkim sudom, onda ćemo moći reći više. Najveća šteta koja je nastala je ljudski život. Novac namjeravamo podmiriti ovim postupcima koji su u tijeku – rekao je Kirin i dodao kako je i u periodu od sedam godina, za koje se veže trajanje afere, grad uložio 1,3 milijarde kuna u javne projekte, zajedno sa županijom, državnim tijelima, razvojnom agencijom i tvrtkama.

Gordana Domjanić, predsjednica GO HSLS-a također je istaknula kako današnjim sporazumom nastavljaju uspješnu suradnju iz proteklog mandata.

– Tom suradnjom ostvaren je velik broj projekata koji su pridonijeli razvoju našeg grada te ćemo i u budućem razdoblju nastaviti još više zalagati se za podizanje standarda i boljitka našeg grada i sugrađana. Naglasak je bio uvijek gospodarskom razvoju, gdje bih izdvojila industriju, poljoprivredu, ali i turizam, obrtništvo, socijalni, kulturni, sportski i društveni razvitak. Put prema tome je rad i suradnja na svim nivoima. Za naš grad trebamo raditi mi koji radimo i živimo u našem gradu jer mi najbolje znamo što nam treba. Zato budimo zajedno jer jedino tako idemo naprijed – zajedno – rekla je G. Domjanić.

HSLS je uspješan koalicijski partner i HDZ-u na županijskoj razini, a sporazum o suradnji potpisali su i za grad Slatinu. Župan Igor Andrović nazvao ga je najjačim koalicijskim blokom za koji vjeruje kako će imati većinu u gradskom vijeću na nadolazećim izborima.

– Odlična suradnja zalog je za budućnost i vjerujem da će ova koalicija zajednički nastaviti mijenjati lice Virovitice. Danas vidimo kako izgleda naš grad, i mi koji živimo i oni koji dođu čude se i dive Virovitici. Vjerujem da smo i gradonačelnik i ja sa svojim timovima opravdali očekivanja koja smo dobili 2017. godine, o čemu govore djela i projekti, a ne samo prazne riječi. Takvu suradnju ćemo nastaviti i ubuduće. Provest će se puno projekata, na mnogima zajednički radimo i to su sve projekti s imenom i financijskom konstrukcijom, a ne liste želja, kako ih neki pokušavaju prozvati – rekao je župan I. Andrović. Za primjer je uzeo planiranu sušionicu povrća, Centar za pametnu poljoprivredu, novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu…

U posljednjih nekoliko godina na području Virovitičko-podravske županije kroz projekte vezane za gospodarstvo, znanost i obnovu kulturne baštine, ne računajući energetske obnove i aglomeracije, uloženo je 670 milijuna kuna, rekao je Tomislav Petric, ravnatelj SAFU-a.

– To ste napravili vi sa svojim timovima. Bolnica je mala, ali najbolje uređena, tu je Centar za razvoj mliječnih proizvoda, TIC za prehrambenu industriju, prekrasan Dvorac i park. Možemo vidjeti da se plan koji je prezentiran prije 4 godine ili 8 godina realizirao. Čestitam na tome. Očekuje nas puno projekata. Sada smo imali na raspolaganju 8 milijardi eura i trenutno smo na pola realizacije, a imamo priliku napraviti iskorak u slijedeće 4 godine, budući da je naša Vlada na čelu s premijerom A. Plenkovićem osigurala 10 plus 12 milijardi eura. Projekti su već pripremljeni, imamo ljude koji to mogu provesti, razvojne agencije Grada i Županije su pokazale da mogu okupiti mlade kvalitetne ljude koji mogu donijeti rezultate – pohvalio je T. Petric.

Čestitke na potpisanom sporazumu uputio je i Josip Đakić, predsjednik ŽO HDZ-a.

– Dobra suradnja je potvrda korektnih odnosa na županijskom nivou, kao i grada Slatine i Virovitice. Potvrda je to svih ostvarenih ciljeva koji su bili u protekle četiri godine. U zajedništvu sa županijom Grad Virovitica je uspio u svim svojim projektima napraviti prepoznatljivi grad u Republici Hrvatskoj, što su nezavisne agencije kao i mediji priznali. Ujedno, mogu reći da sam oduševljen i kao čovjek koji stanuje u ovom gradu i koji sam na čelu županijske organizacije, što je u našu županiju u proteklom vremenu kroz sva ministarstva i sve fondove ušlo 2, 4 milijarde kuna kroz projekte, što je potvrdio i premijer Plenković kada je boravio u Virovitici. To je jasan pokazatelj koliko je truda, energije i znanja uloženo kako bi se planirano i ostvarilo – rekao je J. Đakić i izrazio uvjerenje da će ne samo kandidati za gradonačelnika već i načelnici „ostvariti nezapamćenu podršku“ na izborima.