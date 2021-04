KORAK BLIŽE DO JEDNOSMJENSKE NASTAVE Grad Virovitica kreće u izradu dokumentacije za III. Osnovnu školu sa sportskom dvoranom

Grad Virovitica potpisao je ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju III. osnovne škole s dvodijelnom sportskom dvoranom u Virovitici.

Vrijednost Ugovora je 592.500,00 kuna, a dokumentaciju projektira ZAJEDNICA PONUDITELJA: VIZ-EX d.o.o. Nedelišće; PI-ING d.o.o., Virovitica. Rok za izradu je 4 mjeseca.

Nova škola gradit će se na prostoru bivše vojarne s glavnim ulazom iz Rusanove ulice.

Škola je predviđena za 480 učenika, 20 odjeljenja po 24 učenika i to 8 razrednih odjeljenja od 1. do 4. razreda te 12 razrednih odjeljenja od 5. do 8. razreda i njenom izgradnjom uspostavit će se jednosmjenska nastava u gradu Virovitici.

– Izgradnjom III. Osnovne škole imali bismo 3 optimalne škole za jednosmjensku nastavu čime bi se rasteretilo roditelje i učenike u smislu dolaska i odlaska u školu te pohađanja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Dvodijelna dvorana je projektirana na način da je dostupna svim korisnicima odgojno-obrazovnog kompleksa, točnije učenicima Osnovne škole te studentima Visoke škole u neposrednoj blizini, za dio nastavnog programa koji se odnosi na tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Dvorana je projektirana kao dvodijelna što znači da je moguće istovremeno odvijanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture za dva razredna odjela.

Za potrebe javnih sportskih događanja predviđene su fiksne tribine za 264 gledatelja te dodatan prostor za montažne tribine gdje se može smjestiti još 177 gledatelja.

