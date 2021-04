KUPNJA EKOLOŠKIH VOZILA Novi model: Poticaji do 70.000 kuna, nema više ‘najbržeg prsta’

Novi krug poticaja za kupnju ekoloških vozila kreće početkom lipnja, kada će Fond za zaštitu okoliša (FZOEU) raspisati javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

Fond je ove godine osigurao ukupno 105 milijuna kuna, što je za 61 milijuna kuna više nego u 2020. godini. Za građane i pravne osobe predviđeno je 90 milijuna kuna, a za javni sektor 15 milijuna kuna. Kao i prošlih godina, iznosi poticaja su izdašni, jedni od najvećih u Europskoj uniji – piše vecernji.hr

Tako će se za električni automobil i automobil na vodik moći dobiti poticaj do 70.000 kuna, za plug-in hibrid 40.000 kuna, a za električni moped, motocikl i četverocikl do 20.000 kuna, a sve uz uvjet da je iznos poticaja do visine 40 posto prodajne cijene vozila.

Nema više “najbržeg prsta”

Dakle, iznosi potpora države ostaju istovjetni kao i prošle godine, no procedura i model sufinanciranja se mijenjaju. Više neće biti famoznog “najbržeg prsta”, barem ne u onom obliku koji su od 2014. godine konstantno kritizirali javnost i prodavatelji automobila.

Primjerice, sustav u kojem su poticaje dobivali oni koji su se uspjeli prvi prijaviti prošle je godine donio probijanje budžeta od 22 milijuna kuna za fizičke osobe u samo dvije minute. A još je poraznije da je iskoristivost tih odobrenih poticaja za građane bila na razini 50 posto, a za pravne osobe na 60 posto. Građani i tvrtke su se prijavljivali i poticaji su im odobravani, a na kraju ih gotovo polovica nije koristila.

– S obzirom na mnoge kritike dosadašnjeg modela, osmislili smo novi, prema kojem se građani i pravne osobe na javni poziv više neće prijavljivati neposredno, već putem ovlaštenih trgovaca motornih vozila u Republici Hrvatskoj. Početkom svibnja raspisat ćemo javni poziv na koji će se moći javiti trgovci koji će putem aplikacije Fonda prijaviti prodajna mjesta i dostupne modele vozila. Na njihovim prodajnim mjestima građani i pravne osobe dobit će ponudu za vozilo i trgovci će za njih izvršiti prijavu za poticaje – objašnjava Maja Rajčić, načelnica sektora za energetsku učinkovitost Fonda.

Nakon uspješne rezervacije poticaja, kupac će biti dužan uplatiti minimalni predujam od 7 posto traženih sredstava Fonda, primjerice ako se traži poticaj od 70.000 kuna, trgovcu će morati uplatiti 4.900 kuna. Rok isporuke i korištenja poticaja bit će 9 mjeseci od odobrenja sufinanciranja.

Neće se kao dosad moći kupiti drugo vozilo, različito od onoga za koji je poticaj odobren. Poticaj će se moći dobiti samo za novo vozilo, a više se neće moći dobiti poticaj za vozilo kupljeno od trgovca koji nije registriran u Hrvatskoj, već samo od domaćih prodavatelja.

Predujam se vraća u cijelosti

Građani će moći putem trgovaca aplicirati za jedno vozilo, a pravne osobe za dva vozila.

– Bitno je naglasiti da će se u realnom vremenu na web-stranicama Fonda vidjeti koliki je iznos poticaja rezerviran, a javni poziv će se automatski privremeno zatvoriti kada rezervirani iznos poticaja probije 90 milijuna kuna. Budžet od 90 milijuna kuna objedinjen je za građane i pravne osobe, dok će se 15 milijuna kuna za javni sektor dodjeljivati u posebnoj proceduri – kaže Maja Rajčić.

U svakom slučaju, novi model pozitivan je pomak u odnosu na dosadašnji koji nije bio dobar ni kupcima ni trgovcima. No opet bi moglo doći do problema s redoslijedom prijava ako zainteresiranih bude mnogo. Zbog obveznog predujma od 7% može se pretpostaviti da se više neće prijavljivati oni koji ne namjeravaju koristiti poticaje, no oni kojima budu odobreni, a ipak odustanu, predujam će u cijelosti dobiti natrag. Ako se odobreni poticaji ne iskoriste u određenom roku, raspisat će se novi javni poziv.

(vecernji.hr)