LIGA VETERANA Virovitica golovima Horvata iznenadila Slatinu, Rezovac na krilima Lulića do vodeće pozicije

Uskrsni ponedjeljak bio je rezerviran za prvo proljetno kolo nogometne lige veterana Virovitičko-podravske županije.

Nastavak natjecanja donio je veliki derbi između Virovitice i Slatine, a konačan ishod tog susreta rezultirao je na kraju i promjenom na samom vrhu ligaške ljestvice. Slatina je do ove utakmice bila vodeća momčad, a do titule jesenskog prvaka stigla je s 19 osvojenih bodova. S druge strane, veterani Virovitice osvojili su u jesenskom dijelu samo četiri boda i tako prezimili na samom dnu ligaške ljestvice. Upravo je položaj na tablici sugerirao na laganu pobjedu Slatinčana, ali dogodilo se baš suprotno.

Mario Horvat zabio je lijep pogodak za prednost domaćih već u 14. minuti susreta. Ta prednost trajala je do 35. minute kada Stipica Bušljeta svojim pogotkom vraća stvari na početak. To je ujedno bio i konačan rezultat prvog dijela. Nastavak utakmice donio je žustru igru s puno “oštrih” starteva. Domaći su u 55. minuti stvorili odličnu šansu, za udarac se izborio Matija Feketija, ali njegova lopta nije pronašla put do gostujuće mreže. Igru Slatine nosio je Bruno Fabijanac, pokušavao je dugim loptama tražiti svoje napadače koji nikako nisu mogli svladati domaćeg vratara Darka Tomšića. I onda, trenutak odluke. Igrala se 64. minuta. Feketija se za raniji promašaj “iskupio” sjajnom asistencijom. Nakon odličnog driblinga ulazi u domaći šesnaesterac, daje povratnu za Horvata, a ovaj smireno matira Samira Klementa i domaći vode 2:1. Horvat se tako s dva zgoditka prometnuo u prvo ime susreta, a rezultat se do posljednjeg zvižduka suca Mladena Lukačevića nije mijenjao.

Gradina je doživjela visok poraz u Mikleušu. Domaćin je mrežu gostujućeg vratara Olivera Takača napunio s čak sedam zgoditaka. Konačan rezultat 7:2. Čak četiri pogotka u domaćim redovima postigao je Dragan Ostojić, a po jedan su pridodali Mario Kovač, Hrvoje Kraljik i Miroslav Škulj. Gostujuće pogotke postigli su Željko Modrić i Dragan Mihaljević.

Standard iz Nove Šarovke slavio je na stadionu Park u Suhopolju s minimalnih 2:1. Domaća momčad povela je golom Marija Fištrovića, dok su se za preokret gostiju pobrinuli Tomislav Petrak i Tomislav Sopjanac.

Rezovac je ostvario izuzetno bitnu pobjedu na gostovanju kod Mladosti u Miljevcima rezultatom 2:0. Junak rezovačke momčadi bio je dvostruki strijelac Ivan Lulić u 34. i 36. minuti susreta.

Rezovac je tako iskoristio kiks Slatine na Vegeški i preuzeo vodeću poziciju s 20 bodova, dok je Virovitica tek drugom, ali izuzetno vrijednom ovosezonskom pobjedom preskočila Suhopolje i Gradinu na ligaškoj ljestvici.

(www.icv.hr, ts)