Na FAZOS-u održana radionica “Graševine Croatice”: Potrebno snažnije razvijanje eno-gastro turizma kako bi se vino približilo tržištu

Osječki Fakultet agrobiotehničkih znanosti dugi niz godina je kvalitetno integriran u gospodarstvo, lokalnu i regionalnu zajednicu, te prateći na različite načine potrebe društva i tržišta rada, ostvaruje suradnju s brojnim gospodarstvenicima i udrugama, a što rezultira brojnim stručnim projektima, elaboratima i ekspertizama.

S obzirom i na neke od studija koje ime u svojoj nastavnoj djelatnosti, FAZOS je dugogodišnju uspješnu suradnju ostvario s vinarima i vinogradarima udruženima u krovnu udrugu “Graševina Croatica”. Stoga je jučer (28. travnja) bio domaćin edukacijske radionice na kojoj je predstavljena prva faza projekta „Strategija razvoja Slavonije i Hrvatskog Podunavlja kao vinske regije, a u organizaciji vinarske udruge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

-Drago nam je da možemo direktno biti involvirani u rad i napredak naših vinogradara. Ono što naš Fakultet pozdravlja je prvenstveno to da naši studenti koji su završili preddiplomski studij hortikulture, kao oni na diplomskom studiju voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, imaju i vide svoju perspektivu u toj djelatnosti. Naš je zadatak na Fakultetu da im omogućimo, osim teorijskog stručnog znanja, da kroz rad na fakultetskim pokušalištima stječu i iskustvo. A odlaskom na europska sveučilišta, na koja ih šaljemo, obavljaju stručnu praksu iz vinogradarstva i vinarstva, te donose svoja znanja, vještine i kompetencije i ugrađuju ih u iskustva koja imamo u našoj istočnoj Slavoniji i samim time doprinose razvoju ovoga dijela Hrvatske – istaknula je Vlatka Rozman, prodekanica za međunarodnu suradnju koja je u ime dekana Krunoslava Zmaića pozdravila nazočne i zaželjela im uspješan rad.

U nastavku radionice, iz Udruge vinara Slavonije i Baranje “Graševina Croatica” istaknuli su glavnu zadaću tijekom 2020. i 2021. godine, a ona je izrada projekta „Strategija razvoja Slavonije i Hrvatskog Podunavlja kao vinske regije” u kojoj se proizvodi 95 posto kvalitetnih i vrhunskih vina. Za izradu projekta angažirana je kuća BlueRock International d.o.o. iz Zagreba, a projekt se treba realizirati kroz tri faze.

Nakon prve faze projekta postavljen je osnovni cilj: snažnije razvijanje eno-gastro turizma kako bi se vino približilo tržištu. Predsjednik Graševine Croatice Josip Pavić podsjetio je kako u Hrvatskoj postoje četiri vinske regije – Dalmacija, Istra i Kvarner, Središnja i bregovita Hrvatska te Slavonija i hrvatsko Podunavlje, a posljednja u tom nizu, obuhvaća pet slavonskih županija i u njoj se proizvodi gotovo 50 posto hrvatskih vina.

-U regiji Slavonija i hrvatsko Podunavlje proizvodi se i najkvalitetnije vino, između 87 i 95 posto ubraja se u kategoriju kvalitetnih i vrhunskih vina. Naš je zadatak da iskoristimo činjenicu da smo po kvaliteti vina prva regija u Hrvatskoj te da naša vina približimo tržištu. A kakvo je naše tržište? U Slavoniji proizvodimo 47 litara vina po stanovniku, dok je to u Istri 17, a u središnjoj Hrvatskoj 5. Zadatak nam je dovesti tržište ovamo. U Europi je, izuzmu li se veliki gradovi i Alpe, najveći dio kontinentalnog turizma eno-gastro turizam. Po ovoj našoj strategiji jedna od bitnih odrednica je upravo razvoj takvog turizma. U taj je proces važno uključivati sve dionike, kako to ne bi bio još jedan napisan, a u praksi neprovediv projekt – istaknuo je Pavić.

Dodao je kako su u projekt uključili i vinare, turističke zajednice, županije, općine i gradove te resorna ministarstva.

– Dio tih aktivnosti obavit će se u našoj regiji, dio na nacionalnoj razini. Jasno je da inicijativa mora dolaziti od vinara, no svi drugi moraju znati da trebaju biti uključeni, na koji su način uključeni te moraju aktivno sudjelovati u tome. Prva je faza projekta završena, analizirali smo aktualno stanje u vinarstvu u našoj regiji i postavili si daljnje ciljeve. Da bude ilustrativno – mi bismo htjeli da u Slavoniji i hrvatskom Podunavlju bude nekoliko Villanya – jedan u Baranji, drugi u Iloku, treći u Vukovaru, četvrti u Kutjevu, peti u Feričancima. Ne želimo da to traje u beskonačnost, to se mora riješiti u idućih par godina, procjenjujem pet godina. Odredili smo što treba pojedina destinacija imati kako bi postala vinski prepoznatljiva – zaključio je predsjednik udruge vinara i vinogradara.

Osvrnuo se i na proizvodnju i prodaju vina u vrijeme pandemije zbog koje je u ugostiteljskim objektima došlo do drastičnog pada, te istaknuo kako su procjene da će potrošnja vina u ovom Covid period ukupno pasti oko 40 posto.

-Po svim pokazateljima blizu smo gubitku gotovo polovice potrošnje, a to je veliki pad i poduzimamo sve mjere kako bi se spasili vinari i proizvodnja vina – poručio je Pavić.

(www.icv.hr, tj)