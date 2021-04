Nastavljeno natjecanje u ligama pionira u uzrastima U-9, U-11, U-13 i U-15, donosimo sve rezultate

Nakon seniorskog i juniorskog povratka na nogometne terene, na red su došli i oni najmlađi. Pod okriljem Županijskog nogometnog saveza Virovitičko–podravske županije s natjecanjem su nastavili uzrasti U-9, U-11, U-13 i U-15.

PIONIRI U-9

Milanovački Sokoli mogli su do prvih ovosezonskih bodova na domaćem terenu protiv vršnjaka iz Slatine. Prvih 20 minuta utakmice završilo je 1:1, dok su u drugom gosti bili spretniji i ipak osvojili sva tri boda pobjedom 3:2. Suhopolje i No Limit opravdali su uloge favorita u svojim susretima protiv Pitomače, odnosno Graničar Bušetine, čime su potvrdili vodeće pozicije. U posljednjoj utakmici susreli su se Bratstvo i Virovitica koji i nakon 40 minuta nastavljaju borbu za treću poziciju, završilo je 1:1.

7. kolo

Virovitica 1:1 Bratstvo Gornje Bazje

Graničar Bušetina 1:6 No Limit

Pitomača 1:3 Suhopolje

Sokol 2:3 Slatina

PIONIRI U-11

No Limit i Virovitica uvjerljivo su slavili u svojim susretima. Virovitica je novom pobjedom i stopostotnim učinkom ostala neporažena u dosadašnjem dijelu natjecanja i napravila novi korak ka osvajanju prvog mjesta.

6. kolo

No Limit 11:0 Sokol Milanovac

Borova 0:5 Virovitica

PIONIRI U-13

Iznenađenja nije bilo niti u ovom uzrastu, vodeće momčadi upisale su pobjede u prvom proljetnom, a 9. ligaškom kolu. Papuk je uvjerljivom pobjedom zadržao vodeću poziciju sa osam pobjeda i jednim neriješenim rezultatom što im je bilo dovoljno za trenutnih 25 bodova. S druge i treće pozicije prijete im Rezovac i čačinačka Mladost koji su “skupili” četiri boda manje, a realne šanse za proboj do vrha ima i četvrtoplasirana Virovitica.

9. kolo

Mikleuš 1:16 Papuk Orahovica

Graničar Bušetina 1:6 Mladost Čačinci

Podgorje 1:8 Munja Veliki Rastovac

Bilogora 1947. Špišić Bukovica 0:8 Rezovac

Virovitica 3:0 Gradina

PIONIRI U-15

Napeto će biti i u konkurenciji pionira do 15 godina starosti. Virovitica, No Limit i Rezovac slavili su u utakmicama 5. kola i vode “mrtvu trku” za čelnu poziciju. Gradski “rivali”, Virovitica i No Limit, izjednačeni su na prvom mjestu s 12 bodova, dok trećeplasirani Rezovac ima svega dva boda zaostatka. Pred nama je još više nego zanimljivih pet kola do kraja natjecanja.

5. kolo

Rezovac 3:1 Gradina

Virovitica 9:0 Podravac Sopje

No Limit 3:2 Slavonija Sladojevci

