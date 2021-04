Novi potres je pogodio područje Banovine. Osjetio se u 10.54 sati, a epicentar je bio 20 kilometara od Petrinje. EMSC je magnitudu od 3,5 Richtera nakon nekoliko trenutaka korigirao na 4,6 Richtera. Podrhtavanje se osjetilo i na virovitičkom području.

M4.6 #earthquake (#potres) strikes 66 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/YHNUYPtT0S

