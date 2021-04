Očitovanje gradonačelnika grada Slatine Denisa Ostrošića o projektu Kampus

Gradonačelnik grada Slatine Denis Ostrošić objavio je očitovanje o projektu Kampus, kao odgovor na pitanja postavljena na press konferenciji koju je organizirao slatinski HDZ. Očitovanje prenosimo u cijelosti.

– Na tragu objave na tiskovnoj konferenciji od 11.4.2021. godine i kasnijih odjeka iste u predizborno vrijeme i klasičnom tehnikom objave određenih dokumenata bez pravog obrazloženja što se doista treba događati u prostorima bivšeg GAJ-a i na koji način je složen koncept poslovanja Slatina plusa d.o.o. želim izjaviti sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Tvrdi se da će Grad privatnom investitoru platiti 50 milijuna kuna tijekom 20 godina za prostor koji potom neće biti gradsko vlasništvo. Kada bi ta sredstva isplatio Grad iz svoga proračuna onda bi to doista bilo onako kako se nedavno pokušalo površno prikazati građanima grada Slatine. A to bi značilo da bi za sve to vrijeme za korisnike prostora sve bilo besplatno. To bi značilo da je kava u kafiću besplatna, da je smještaj u studentskom domu za korisnike smještaja besplatan, da je boravak djece u prostoru vrtića besplatan, da je hrana u restoranu besplatna.

No krenimo redom:

Slatina plus d.o.o. je sklopila ugovor o zakupu s RI petrol d.o.o. za namjenski uređeni prostor ukupne površine 3239 m2. Znajući da na obrazovanju nema pozitivnih gospodarskih efekata, i da ono košta, i u Zagrebu i u Orahovici i Virovitici, pristupilo se konceptu pet odvojenih gospodarskih cjelina koje svaka za sebe imaju obvezu tržišno i gospodarski opravdati svoje postojanje.

Prostor je razdijeljen na:

Prostor sveučilišta koji se dijeli na:

– obrazovni prostor potpuno opremljen, riječ je o 8 predavaonica – učionica i 4 administrativno uredska prostora)

-prostor za smještaj studenata, ali i učenika srednjih škola u kategoriji 4 zvjezdice kapaciteta 58 kreveta u dvokrevetnim sobama

-prostor za pružanje ugostiteljskih usluga vrste caffe – bara

-prostor dječjeg vrtića kapaciteta 60 djece u 2 smjene

-prostor restorana s 200 sjedećih mjesta s mogućim proširenjem kapaciteta prema potrebi do 400 mjesta

Ugovoreni stupanj opremljenosti je apsolutan, dakle ključ u ruke, potencijalno već od sutra.

To znači sljedeće:

U prostoru caffe bara kompletna namještenost svom propisanom opremom (rashladni pultovi, sanitarna oprema, namještaj za goste, kompletirani sanitarni čvorovi za goste i osoblje, riješen sustav grijanja, hlađenja i ventilacije u prostoru) Istovremeno taj prostor je komunalno odvojen od ostatka objekta (vlastita brojila za struju, vodu, telekomunikacije, internet i ostalo). Prostor ima i vlastito uređeno i ograđeno parkiralište s 15 parkirališnih mjesta. Zaključno, poslovni prostor je ovog trenutka potpuno spreman i opremljen za početak rada bez dodatnih ulaganja.

Obrazovni prostor – prostor Sveučilišta ima 8 potpuno uređenih predavaonica kapaciteta od 30 mjesta u najmanjoj predavaonici do 70 sjedećih mjesta u najvećoj predavaonici. U prostoru predavaonica je postavljen novi namještaj – odgovarajući stolovi, stolci, katedre, ploče. Instalirana je internetska mreža koja omogućava svim korisnicima prostora bežičnu konekciju u istom trenutku.

U svim prostorima je instaliran sustav grijanja i hlađenja, a rasvjeta je izvedena štednim LED tijelima. U komunikacijskim prostorima je postavljen najsuvremeniji sustav vatrodojave protupožarnih barijera, a vertikalna komunikacija je omogućena liftom. Poslovni prostor je potpuno spreman i opremljen za početak rada bez ikakvog ulaganja.

Prostor za smještaj studenata i srednjoškolaca :

Korisnici se smještaju u potpuno opremljene i namještene dvokrevetne sobe s vlastitom kupaonicom svaka.

Sobe su namještene novim namještajem, krevetima, ormarima, stolovima, stolcima, a opremljene su grijanjem, hlađenjem, internetom pa čak i rezervnom posteljinom. Prostor je kompletno završen i opremljen te se može početi koristiti bez ikakvog ulaganja.

Prostor dječjeg vrtića :

Ponos cijelog projekta koji uvodi novi standard opremanja kako izvedbom kombiniranog sustava podnog i stropnog grijanja) kako i potpunom opremljenošću prostora u smislu sanitarnih uvjeta tako i potpuno novim namještajem i didaktičkim igračkama potrebnim za rad. Vrtić je posebnim sanitarnim koridorom vezan s kuhinjom restorana kojim se dostavlja hrana u vrtić. Dakle, prostor vrtića je ovog trenutka potpuno opremljen i spreman početi s radom bez ikakvih dodatnih ulaganja.

Prostor restorana:

Izvršena je kompletna adaptacija prostora u smislu zamjene kompletnih instalacija koji uključuju struju, vodu, plin i odvodnju. U poslovnom prostoru su u potpunosti zamijenjeni podovi, preuređeni zidovi, zamijenjena kompletna stolarija, sustav grijanja i hlađenja. U prostoru za usluživanje je postavljen novi namještaj, dakle stolovi i stolci za 200 korisnika. Nabavljena je i kompletna ostala oprema počevši od tanjura, pribora za jelo, stolnjaka i ostale pripadajuće opreme.

Prostor kuhinje je isto tako građevinski i instalacijski potpuno obnovljen i opremljen novom i najsuvremenijom opremom za skladištenje i pripremu hrane a koji uključuje rashladne komore, peći, pultove za pripremu hrane, sitni inventar…

Poslovni prostor je koncipiran sukladno svim standardima HACCAP normi i može se aktivirati unutar 24 sata.

Svrha ovog očitovanja je ponovno pojasniti što je tvrtka Slatina plus d.o.o. zapravo uzela u zakup po cijeni od 7,22 eura po kvadratu.

Po službenim izvorima, a mislim tu na poreznu upravu i ovlaštene sudske vještake, cijena prihvatljivog zakupa poslovnog prostora bez pripadajuće opreme se na području Grada Slatina kreće od 5 eura po m2, a s novom opremom i do 9,5 eura po m2.

Slatina plus je ugovorio zakup po 7,2 eura po m2 za poslovni prostor koji je potpuno uređen, namješten i dodatno opremljen za obavljanje traženih djelatnosti. Prije postignutog dogovora kontaktirana su državna tijela radi određivanja okvira za pregovaranje (Ministarstvo državne imovine RH i Ministarstvo financija RH – Porezna uprava).

Cijena zakupa je prihvatljiva i sukladna propisanim normama državnih tijela koja su konzultirana.

Cijeli projekt je pokrenut kroz komunikaciju sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultetom za odgojno obrazovne znanosti koji je iskazao volju za pokretanje studijskih programa koje bi Fakultet izvodio u Gradu Slatini, a sve s ciljem znanstveno – obrazovnog razvitka Grada Slatine.

Sukladno Strategiji razvoja grada Slatina, potom mogućnostima sufinanciranja koje bi se mogle iznaći kroz „Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ Vlade RH i sredstva EU fondova i planiranom projektu razvoja Kapusa koji je bio dio sada stopiranog Intervencijskog plana bilo je normalno razvijati takav projekt.

Fakultet je preuzeo obvezu rješavanja administrativno organizacijskih procedura na samom sveučilištu a što je odobrio Senat sveučilišta, programsku i kadrovsku organizaciju, potrebne suglasnosti resornog Ministarstva i Fakultet je svoj dio obveza uredno odradio.

Grad Slatina je trebao iznaći i osigurati prostor.

Adekvatnog prostora koji udovoljava potrebama projekta u vlasništvu Grada, Županije ili RH nije bilo, a sami nismo i nećemo biti u mogućnosti izraditi i opremiti Kampus kakav je ovaj i koji je već prošle godine mogao započeti s probnim radom. Stoga se pristupilo pregovorima s privatnim investitorom koji je bio spreman uložiti vlastiti kapital u uređenje i opremanje potrebnog prostora.

Grad Slatina je tada uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Slatine osnovao trgovačko društvo koje je imalo obvezu voditi poslovne aktivnosti s privatnim investitorom i po ispunjenju njegovih obveza preuzeti upravljanje objektima koji će se kao jedinstvena cjelina koristiti u sveučilišne svrhe, jer će pripadajući vrtić služiti i u obrzovne svrhe kao praktikum za studente.

Normalno da je privatni investitor tražio sklapanje ugovora o zakupu i određene garancije o ozbiljnosti interesa trgovačkog društva i samog Grada s obzirom na predvidivu cijenu investicije i ulaganja te vrste.

S druge strane koncept poslovanja Slatina plus d.o.o. u odnosu na predmetni objekt je koncipiran i izveden na način da može održati visoki stupanj financijske samoodrživosti.

Od samog početka projekta se strogo vodilo računa da isti ne neoptereti proračun Grada Slatine već da se isti kroz tržišno poslovanje maksimalno samofinancira kroz pružanje usluga smještaja studenata i učenika koje ne može biti besplatno, kroz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga prehrane u objektima otvorenog tipa, kroz pružanje usluga prostora i prehrane djece u vrtiću kako bi se ostvario prihod neophodan za poslovanje.

Na susjednoj parceli se trenutno izvodi program sanacije poslovnih objekata bivšeg GAJ-a.

U ugovoru o zakupu s vlasnikom objekata je definirana obveza vlasnika ili budućih korisnika industrijskog dijela kompleksa o pružanju usluga prehrane svih zaposlenika u restoranu Slatina plusa po tržišnim cijenama.

Navest ću samo jedan primjer.

Spomenuti prostor caffe bara koji ima ukupno bruto površinu cca 70m2 ima trenutnu cijenu zakupa cca 3.800,00 kn mjesečno. Slatina plus ima mogućnost izbora hoće li sam poslovati u istome ili će ga dati u podnajam po toj cijeni i smanjiti si troškove zakupa ili ga dati po tržišnoj cijeni i na taj način ostvariti određeni prihod. Mogu reći da je interes i za najam caffe bara i vrtića već u više navrata iskazan, a dobili smo upite i za najam restorana.

Ista situacija je i sa svim ostalim poslovima obuhvaćenim osporavanim ugovorom o zakupu.

Dakle, izjave o dužničkom ropstvu građana Grada Slatina narednih 20 godina su samo prilagođena priča za predizborne svrhe koja površno prikazuje samo obveze, ne Grada Slatine, već trgovačkog društva ali, što je ključno, bez prikazanih prava iz ugovora o zakupu i mogućnostima zapošljavanja u predmetnom prostoru.

Svrha i cilj cijelog projekta je :

podizanje znanstveno obrazovnog standarda na području Grada

povećanje broja zaposlenih građana zanimanja: konobari, kuhari, domari, spremačice, administrativno osoblje pri fakultetu, tete u vrtiću…

smanjenje broja djece iz Grada i okolice čiji roditelji ne mogu financirati svojoj djeci studiranje na sveučilištima i veleučilištima te privatni smještaj u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Slavonskom Brodu, Varaždinu…

tu je i privlačenje mladih na studiranje u Slatinu što samo po sebi dovodi do povećanja prometa roba i usluga dobrom dijelu poslovnih subjekata u Gradu, a što bi rezultiralo i otvaranjem novih radnih mjesta i aktiviranje nekih drugih privatnih prostora i poslovanja

potom poboljšanje demografske slike Grada kroz zadržavanje mladih u Slatini koji se, nažalost i gotovo u pravilu, po odlasku na studij u druge centre više ne vraćaju natrag

te privlačenje mladih iz drugih sredina da se odluče studirati ovdje i možda i ostati i pronaći posao u Slatini i regiji.

Dakle cijeli projekt je koncipiran i usmjeren prema razvoju kompletnog društva, gospodarski i financijski ima svoje opravdanje, a nadamo se da će s vremenom iskazati i očekivane pozitivne demografske učinke. Istovremeno cijelo vrijeme su vođeni pregovori i s drugim veleučilištima koja su pokazala interes za rad u osporavanom objektu. Naš cilj je ostvariti i što veći izbor obrazovnih programa kako bi povećali interes za studiranje u Slatini. Kada projekt zaživi postupno ćemo osiguravati i druge obrazovne programe, a već su obavljeni preliminarni pregovori i s jednim veleučilištem iz Slavonije i s dva iz Zagreba.

Ovih sam dana prozvan za muljanje, varanje, prekoračenje ovlasti, kaznena djela. Sve poduzete pravne radnje u skladu su sa zakonima RH i aktima Grada Slatine. Nakon sve silne negativne buke proizvedene u proteklom periodu oko ovoga projekta pitam se što bih napravio da sam ponovno na početku cijele priče… Dakle, kao čovjek koji je 25 godina proveo radeći u prosvjeti sve bih ovo ponovno napravio radi svoga Grada u kojem sam odrastao i kojemu živim, poradi mladih koji su pravo bogatstvo ovoga grada koji je zadnjih 15-ak godina gotovo zamro i opustio, radi negativne demografske slike koja prijeti cijeloj Slavoniji.

Projekt nije stihijski, projekt nije ničiji hir i nije mu cilj financijska korist pojedinaca, a ima samo jednu grešku koju na ovom mjestu odgovorno priznajem zainteresiranoj javnosti – a to je da je u Slatini!

Bojeći se od početka ljudskog jala, želje za samopromocijom pojedinaca koji su već upravljali ovim gradom planirali smo i drugu mogućnost odnosno model projekta koji je doista važan za ovaj Grad.

Uz doista minimalno ulaganje i u roku mjesec dana može se napraviti prenamjena ovog prekrasnog prostora za djelatnost koja će osiguravati sigurnu zaradu onima koji preuzmu upravljaje objektom.

No, nažalost, ta djelatnost nije razvojna, i nije okrenuta mladima. Služila bi pretežito za ostvarivanje sigurnog profita. To je opcija koju bih ja osobno želio izbjeći. No nakon što prođu izbori vjerujem da će oni politički akteri koji budu obnašali vlast u Slatini pronaći način da ovaj projekt zaživi na dobrobit svih građana Grada Slatine i šire okolice.

Od kada se krenulo s projektom previše je tračeva, ružnih i iskonstruiranih komentara i neosnovanih priča koje su usmjerene prema meni i mojim suradnicima koji sve to strpljivo trpe i dalje rade na projektu. Slušam o mitu, korupciji, protuzakonitim radnjama.

Iskreno, nemam ništa protiv da institucije ove države provjere sve navode o navodnim protuzakonitim radnjama jer znam da sam radio pošteno i časno u interesu svoga Grada.

(www.icv.hr)