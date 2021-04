Odluke HRS-a: Zastoj liga do sredine svibnja, Ivano Balić se vraća u reprezentaciju

Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (HRS-a), na svojoj redovitoj 9. sjednici, donio je cijeli niz važnih odluka kojima je cilj da olakša i osigura privođenje kraju svih natjecanja, dodjeli nagrade zaslužnima za velike uspjehe te kompletira stručni stožer muške seniorske reprezentacije, ali i promijene neki akti Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i Poslovnika o radu Upravnog odbora.

Najvažnija odluka Upravnog odbora je ona o zastoju natjecanja u Paket 24 Premijer ligi, 1. HRL za žene, dvije Prve muške lige i Tri druge ženske lige do sredine svibnja. Procjena je čelnih ljudi HRS-a da bi se do tada sve igračice i igrače, stručne stožere, odnosno sve one koji sudjeluju u natjecanju, a misli se na suce, delegate, mjeritelje vremena, moglo procijepiti.

Istaknuli su kako je u danima kad koronavirus buja kao gljive poslije kiše, i sve je više igrača koji su zaraženi, a klubova u karanteni, briga za zdravlje mora biti najvažnija. Nakon iscrpne i dugačke rasprave, ta je odluka prihvaćena uz deset glasova za i jedan protiv. Glas protiv bio je Rukometnog kluba Nexe koji je smatrao da treba nastaviti natjecanje pa odgađati susrete kad dođe do zaraze pojedinih klubova.

Upravni odbor jasno je i decidirano naznačio da će se prvenstva u svim spomenutim ligama završiti i da nikad nije bilo govora o trajnom prekidu natjecanja.

U skladu s tom odlukom, napravljen je detaljan plan igranja svih liga od kojih bi najkasnije završila Paket24 Premijer liga, koja bi počela s natjecanjem susretima četvrtfinala Kupa 19. svibnja, a završila 26./27. lipnja, susretima Kupa.

Rukometašice bi pak, svoja natjecanja nastavile 16. svibnja završnicom Kupa, a posljednje ligaško kolo, imale bi 19. lipnja. Točan raspored igranja napravljen je i za sve ostale lige i klubovi će o njemu biti obaviješteni u najkraćem mogućem roku.

Donesena je i odluka da se hrvatska ženska rukometna reprezentacija koja je krajem prošle godine osvojila broncu na Europskom prvenstvu u Danskoj nagradi sa 150 tisuća eura u bruto iznosu.

Na prijedlog izbornika Hrvoje Horvata, novi pomoćnik hrvatske muške seniorske reprezentacije je legendarni Ivano Balić. Istodobno je za trenera vratara postavljen Nino Pavelić koji je već godinama vrlo uspješno radio u RK Nexe.

