Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća Slatine u sazivu 2017. – 2021.

Nakon što je 29. ožujka odgođena izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine, predsjednik Gradskog vijeća Dario Vrbaslija sazvao je novu sjednicu s istim točkama Dnevnog reda za 9. travnja. Razlog odgode bio je izostanak slatinskog gradonačelnika Denisa Ostrošića, a prijedlog za odgodu je došao od vijećnika Josipa Hetriha iz redova Kluba vijećnika HDZ-HSLS.

Pošto slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić iz opravdanih razloga, kako je naveo njegov zamjenik Bojan Plantak, nije mogao nazočiti ni na ovoj, posljednjoj sjednici, točke Dnevnog reda 2 i 3 su izglasavanjem izostavljene, a uvrštena točka pitanja i prijedlozi.

Naime, druga i treća točka Dnevnog reda (razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Slatine, te razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine) izostavljene su zbog važnosti istih te će biti na Dnevnom redu novog saziva Gradskog vijeća nakon lokalnih izbora. Prva točka Dnevnog reda, razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slatine, usvojena je jednoglasno nakon kraće rasprave.

Svoje nezadovoljstvo nedolaskom gradonačelnika Slatine Denisa Ostrošića ni na ovu sjednicu izrazio je vijećnik Josip Hetrih (HDZ-HSLS):

– Naša pitanja, koja smo htjeli postaviti gradonačelniku, bila su usmjerena na projekt “Slatina sveučilišni grad”. S obzirom da je gradonačelnik više puta govorio da nije potpisivao nikakve zadužnice za taj projekt, nas je zanimalo da li je to istina i da li su stvarno potpisivane nekakve zadužnice. To smo pitanje na vijeću postavljali više puta, ali nismo dobili nikakav konkretan odgovor i iskreno se bojimo da je istina suprotna, i ako je, to je za Slatinu i njene građane jako loša stvar. Nažalost, veliki bi dug mogao ostati na našem Gradu. Što se tiče nepojavljivanja gradonačelnika, to se samo nastavlja njegov kontinuitet od 2017. godine, jer kad god su bile nekakve važne a za njega škakljive točke na Dnevnom redu, on se nije pojavljivao. Cijeli ovaj saziv bio je u sjeni takvih odluka i takvog neslaganja između gradonačelnika i vijećnika, a i ova posljednja sjednica je bila isto takva. Izuzeće druge i treće točke Dnevnog tražili smo mi, jer smatramo da su one iznimno važne, te da nema smisla odlučivati o njima bez prisutnosti samog gradonačelnika koji je i predlagatelj. Smatramo da je bolje o tim točkama raspravljati i odluke donositi u novom sazivu Gradskog vijeća, poslije lokalnih izbora – rekao je vijećnik Josip Hetrih.

(www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)