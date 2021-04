PAPUK S RESPEKTOM, ALI BEZ STRAHA U KRIŽEVCE Ninčević: Vjerujem u svoje suigrače, odlično smo se pripremili

Nakon motivirajuće pobjede na svom terenu protiv Graničara iz Đurđevca, nogometaši orahovačkog Papuka u sklopu 20. kola 3. HNL Sjever gostuju u Križevcima kod domaćeg Radnika, jednog od pretendenata za naslov prvaka.

Trener Martin Majdenić u Križevcima neće moći računati na kažnjenog Stipu Čavića te opravdano odsutnog Miroslava Rukavinu, no kako i sam naglašava, u ogled s Radnikom ide s respektom, ali bez imalo straha.

-Radnik je momčad koju puca prema samom vrhu i oni će sigurno jurnuti od prve minute. Mi ćemo se pokušati čvrsto postaviti i probati ne primiti pogodak, a siguran sam da ćemo do svojih prilika doći i ako ih realiziramo, može biti svašta. Imamo i nekih problema s ozljedama, no vjerujem kako će se svi do utakmice oporaviti, a naravno moramo bez stopera Stipe Čavića i Miroslava Rukavine koji je protiv Graničara postigao dva pogotka i bio jedan od ponajboljih igrača. No, kroz tjedan smo radili na pripremi utakmice, dogovorili nekoliko rješenja i vjerujem u pozitivan rezultat – kaže Papukov strateg.

Jedan od najboljih Papukovih igrača, zahvalni veznjak Domagoj Ninčević, vjeruje u svoje suigrače da mogu pokazati koliko vrijede.

-Odradili smo dobar period u proteklih tjedan dana na treningu, taktički se odlično pripremili i iako će nam neki igrači nedostajati, vjerujem u svoje suigrače, znam da vrijedimo puno i možemo to dokazati u ovako zahtjevnoj i teškoj utakmici. Radnik je odlična momčad, u samom su vrhu, ali kad mi skupimo glave, odigramo maksimalno i borbeno, onda možemo do vrijednih bodova – zaključio je Ninčević.

Orahovčani su na petom mjestu s 28 bodova, koliko ima i Podravina iz Ludbrega, dok je križevački Radnik drugoplasirana momčad s 37 bodova, dva manje od vodeće Mladosti iz Ždralova.

Susret, koji se igra u subotu, 24. travnja u 17 sati, sudit će Marijo Petrović. Pomoćnici su Bruno Premužaj i Jurica Šprem. Četvrti sudac je Jasmin Horvat, a delegat na toj utakmici Mladen Polančec.

(www.icv.hr, vg)