Papuk se propisno ispromašivao i odigrao mršavi remi, Majdenić: Bili smo premekani u fazi napada, a tako se ne može pobijediti

Nogometaši orahovačkog Papuka odigrali su mršavi remi na domaćem terenu protiv Rudara iz Murskog Središća, završilo je 0:0.

Papuk je tijekom cijelog susreta bio bolja momčad, stvarao prigode, no ponovno je do izražaja došla kronična Papukova neefikasnost. Probali su u prvom dijelu Radinković nekoliko puta pa kapetan Bušljeta, Matej Rukavina i Ninčević, ali lopta je završavala u odličnom gostujućem bloku ili pokraj vratnice, a ono što je i išlo u vrata, obranio je Rajf.

Gosti su držali čvrsti blok i prijetili iz kontre, no siguran je na vratima domaćina bio Karlo Mahaček. U drugom dijelu živost je unio svojim ulaskom Marin Čavić, probijao je bok, ubacivao, no nikako da netko ugura loptu u mrežu. U 78. minuti odlično je pucao Miroslav Rukavina iz poluvoleja, ali je lopta prošla tik pored lijeve vratnice, dvije minute potom Ninčević je ubacio iz kuta, na drugoj vratnici pronašao samog Stipu Čavića, ali njegov udarac glavom je bio slab da bi ugrozio Rajfa.

U 84. minuti ponovno Ninčević iz slobodnog udarca s nekih 40 metara po sredini, ubacuje, Rukavina glavom prebacuje, Zdelar je sam pol metra od gola, no spetljao se i obrana gostiju otklanja opasnost. Do kraja je još jednom promašio Zdelar, a na samom kraju i najčudnija sudačka odluka. Naime, nakon pet izmjena igrača i konstantnog odugovlačenja gostiju, pokazano je samo dvije minute sudačke nadoknade na čuđenje obje momčadi. Na kraju, dobra, čvrsta utakmica, puno lijepih poteza, ali mreže su mirovale.

-Ja sam u najavi govorio da će ovo biti potpuno drugačija utakmica nego što je bila u Murskom Središću. Oni su odigrali jednu jako čvrstu, agresivnu obranu, svi su stali iza lopte i bilo je to jako teško probiti. Međutim, kao i svaku utakmicu, mi smo imali svoje prigode i zapravo je nevjerojatno što možemo promašiti, pogotovo na svom terenu. Danas nas na sreću protivnik nije kaznio, ali moram reći da smo u fazi napada bili premekani, svaki duel nam je protivnik odnio, bili su brži i čvršći na lopti u obrani, tako se jednostavno ne može pobijediti i ovo je realan rezultat na kraju – kaže vidno nezadovoljni Papukov trener Martin Majdenić te dodaje kako je i u ovoj utakmici vidio nešto što ga može veseliti:

-Puno smo mi dobrih stvari tijekom utakmice napravili, odigrali lijepih akcija i to veseli, ali jednostavno nemamo gol igrača u formi. Puno je tu udaraca izvana, izbliza, ali sve to ide u blok ili pored vrata, jednostavno ne možemo pogoditi gol. Iako na treningu puno radimo na toj realizaciji, stalno vježbamo, ali kada dođe utakmica nedostaje nam te sportske drskosti, odlučnosti, agresivnosti u napadu, a kada to dođe, onda će biti i pogodaka – zaključuje Majdenić.

Papuk Orahovica – Rudar Mursko Središće 0:0

Igrač utakmice: Domagoj Ninčević

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)