Pred nama osjetnija promjena vremena: Stiže pad temperature, mraz, moguć je snijeg i to ne samo u gorju

Pred nama je osjetnija promjena vremena. U tjednu pred nama očekujemo pad temperature zraka uz mraz, ali i snijeg, i to ne samo u gorju.

Jučer smo zakoračili u travanj i na području Virovitice u najtoplijem dijelu dana „grijali“ na 24,9°C. Na području Slatine 25°C i Bilogore 25,2°C.

Travanj kroz povijest

Početkom travnja 1955. godine (01.04.) na području smo Virovitice mjerili najnižu temperaturu zraka tijekom travnja. Gotovo ledenih -9,1°C. Također smo na današnji dan iste 1955. godine imali i najdeblji snježni pokrivač tijekom travnja od 6 cm. Inače podaci za područje grada Virovitice službeno u bazi DHMZ-a imamo od 1951. godine.

Najviša temperatura zraka tijekom travnja. 29.04.2012. godine „paklenih“ 30,5°C.

Najsušniji travanj 1974. godine i „skromnih“ 9.4 mm oborine.

Najkišovitiji travanj 1973. godine i 166.7 mm oborine.

Višegodišnji travanjski prosjek oborina 60.5 mm.

Vrući dani tijekom travnja nisu česti (vrući dani ili dani kada je najviša dnevna temperatura zraka veća ili jednaka 30°C), ali tijekom 2012. godine smo imali dva vruća dana i spomenuto najvišu temperaturu zraka tijekom travnja.

Inače tijekom jučerašnjeg dana smo zakoračili u nestabilniji, promjenjiviji i postupno hladniji vremenski period. Povratak na jučerašnje gotovo „ranoljetne“ temperature zraka nije u planu barem idućih 10 do 15 dana. Inače, tijekom jučerašnjeg dana smo imali i prve proljetne atmosferske razvoje. Sredinom dana i tijekom poslijepodneva na Papuku, tijekom kasnog poslijepodneva, te u noći s četvrtak na petak na području istočnog dijela Virovitičko-podravske županije smo imali vertikalne, tornjaste atmosferske razvoje „pljuskove praćene grmljavinom“.

Subotu će obilježiti djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Postupno gomilanje oblaka očekujemo tijekom poslijepodneva i večeri kada će mjestimice biti kiše ili lokaliziranih pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Tijekom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Današnji dnevni temperaturni maksimumi ipak niži u odnosu na jučer. Očekujemo najviše dnevne vrijednosti od 18°C do 22°C, u gorju koji stupanj niže.

Tijekom subote očekujemo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Glavninu kiše ili pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom očekujemo u prvom dijelu dana. Tijekom dana su uz više oblaka i dalje moguće mjestimične kratkotrajne i lokalizirane nestabilnosti, ali rijetko. Sunčanih će razdoblja u drugom dijelu dana biti sve više i duže. Zapuhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 8°C. Najviše dnevne od 10°C do 15°C.

Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

Tijekom nedjelje će još ponegdje osobito na istoku Virovitičko-podravske županije biti kiše ili lokaliziranih pljuskova. Na Papuku možda i gdje koje snježne pahuljice. Tijekom ponedjeljka očekujemo djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Postupno gomilanje oblaka očekujemo tijekom poslijepodneva i večeri kao predznak osjetnije promjene vremena koja je izgledna sredinom tjedna. Tijekom nedjelje očekujemo slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, tijekom ponedjeljka južni i jugozapadni.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od -1°C (tijekom ponedjeljka) do 4°C. Najviše dnevne od 9°C do 15°C. Sredinu tjedna bi mogao obilježiti osjetniji pad temperature zraka mraz, ali i snijeg. I to ne samo u brdima ili planinama, nego i u nekim nizinama. Siguran je pad temperature zraka (mjestimičan mraz) i oborine. Osobito tijekom utorka kada bi spomenuta hladna fronta stigla do nas. Snježni pokrivač najizgledniji je na visinama iznad (400 metara nadmorske visine). Što se tiče nižih predjela mogućnost je umjerena, ali pričekajmo još koji dan do detaljnije meteorološke analize.

(www.icv.hr, kp)