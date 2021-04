Pred nama osjetno zahlađenje: Pripremite topliju odjeću i kišobrane, a ponovno prijeti i mraz

Pred nama je osjetnija promjena vremena. Ponovno ćemo morati uskočiti u topliju odjeću i razmišljati o kišobranima.

Čeka nas pad tlaka i temperature zraka, vjetar će se okretati s južnih na sjeverne smjerove, a stižu i oborine, ponegdje i obilnije, kao i snijeg i snježni pokrivač na visinama, osobito iznad 400 metara.

Polako nam se primiče sa sjeverozapada prema Jadranu dolina sa frontalnim sustavom. Do kraja dana očekujemo starenje ciklone na području Ligurskog mora i njezino premještanje tijekom utorka i srijede preko Jadrana dalje na istok i jug.

Već danas očekujemo povremenu kišu. Sunčana razdoblja skromna i kratkotrajna. Gomilanje oblaka sve češće i rasprostranjenije u drugom dijelu dana. Najviše dnevne temperature zraka danas će se na području Virovitičko-podravske županije kretati od 17°C do 22°C ili koji stupanj više na istoku županije. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova, do kraja dana u okretanju na sjeverne smjerove.

Tijekom utorka i srijede očekujemo tmurno i sivo vrijeme. Česte oborine, kiša, susnježica u nižim predjelima. Oborine će mjestimice biti obilnije (10-20 milimetara). Susnježicu i snijeg očekujemo u višim predjelima Virovitičko-podravske županije, uglavnom iznad 400 metara nadmorske visine, gdje će se formirati i snježni pokrivač 10-20 centimetara, na vrhu Papuka vjerojatno i veći. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i olujan sjeveroistočni i sjeverozapadni (> 65 km/h). Temperature zraka u padu. Jutarnje temperature očekujemo od -2°C do 5°C, najviše dnevne od 2°C do 8°C, u višim predjelima oko 0°C.

Tijekom srijede očekujemo mjestimičan mraz.

Od četvrtka postupno stabilnije i toplije. Ipak, čini se kratkotrajno. Novo pogoršanje vremena na vidiku je u dane vikenda.

Svi koji planiraju na put tijekom utorka i srijede, osobito kroz Gorski kotar i Liku, ne krećite na put bez zimske opreme! Na području Gorskog kotara i Like mjestimice će pasti do 40 centimetara snijega! Na području viših predjela središnje, sjeverne i zapadne unutrašnjosti također očekujemo ponegdje do 15 centimetara snijega, a bura će duž Velebita puhati orkanskim udarima do 150 km/h.

(www.icv.hr, kp)