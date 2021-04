Saša Rister kandidat HDZ-a za gradonačelnika Orahovice

Saša Rister kandidat je Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika grada Orahovice na predstojećim lokalnim izborima. Saša Rister rođen je 3. veljače 1975. godine u Našicama. Osnovnu i srednju školu završio je u Orahovici. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu te isti završava 1998. godine i stječe zvanje diplomirani informatičar.

Od 1998. do 2009. godine zaposlen je u KIO KERAMIKA d.o.o. Orahovica. Od 2017. godine predsjednik je GO HDZ Orahovica te član predsjedništva ŽO HDZ Virovitičko-podravske županije. Bio je predsjednik Gradskog vijeća grada Orahovice te direktor gradskog poduzeća Ružica grad d.o.o. od 2009. do 2013. godine. Od 2013. godine do danas je voditelj Lokalne akcijske grupe „Papuk“ te član Upravnog odbora LEADER Mreže Hrvatske. Član je Upravnog vijeća Razvojne agencije Virovitičko-podravske županije VIDRA te predsjednik je Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Orahovica. Završio je edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU-fondova.

– Drage sugrađanke i sugrađani, dragi moji prijatelji, kao Povjerenik Vlade RH zadnjih nekoliko mjeseci upravljam našim gradom upoznao sam se sa svim problemima u kojima se nalazimo. Naš grad mora biti stabilan i siguran grad i to je ono što vam ja, kao gradonačelnik, nudim. Neophodne promjene, koje su potrebne, ne mogu se dogoditi preko noći. Tražim vaše povjerenje da uredimo naš grad zajedno i da nastavimo posao koji smo započeli.

Orahovica mora biti srce Slavonije, grad u koji dolaze turisti, grad u koji se mladi ljudi vraćaju, grad obrazovanja i grad u kojem građani sudjeluju u svakoj odluci. Grad stabilnosti i sigurnosti – poručio je biračima Saša Rister.

(www.icv.hr, vg)