SDP i HSPD potpisali koalicijski sporazum na županijskoj razini

SDP i HSPD danas (subota) su potpisali koalicijski sporazum na županijskoj razini. Sporazum su potpisali predsjednik županijskog SDP-a i kandidat za župana Virovitičko-podravske županije Mate Vukušić i predsjednik HSPD-a Siniša Prpić.

Siniša Prpić, ujedno i kandidat HSPD-a za gradonačelnika Virovitice, rekao je kako je razlog ulaska u koaliciju na županijskoj razini isti cilj obje stranke – smijeniti HDZ s vlasti, a to je potvrdio i Mate Vukušić.

– Programi na županijskoj razini su nam slični, Hrvatska stranka pravne države prihvaća dio iz našeg programa i mi iz njihovog. Našli smo se tu da u nekakvom zajedničkom nastupu pokušamo na županijskoj razini nešto napraviti i nastojati promijeniti ovo u županiji što je, a nije dobro. Kad god nas se pita što mislimo i što ćemo raditi u županiji, odgovor je da ono što HDZ radi, nećemo raditi – rekao je Mate Vukušić, naglasivši kako su dosadašnja ulaganja bila usmjerena u krivom smjeru, kao što su to dvorci i nove škole.

– U kulturu i obrazovanje treba ulagati, ali ne ulagati novac koji nemaš. Dakle novac koje dobivamo od EU koji nisu dobiveni na poklon, koji su trebali biti zarađeni jer mi toj Europskoj uniji svake godine dajemo kao ulog svake godine. Milijarde su u pitanju i ne povlačimo ni blizu tog iznosa i to je ono što je loše. A usput plaćamo i penale, imamo škole u kojima imamo po jednog ili dva učenika, ili nijednog, nažalost. I smatram da je to investicija, ne kriva zato što je obrazovanje, nego u krivom trenutku. Nije to prioritet. Ono što treba biti prioritet ovoj županiji je proizvodnja, zapošljavanje koje je moguće samo novim proizvodnjama i ulaganjem u industriju – istaknuo je Vukušić i pozvao građane da izađu na izbore.

U tom pozivu se pridružio i SDP-ov kandidat za gradonačelnika Virovitice Dražen Kurečić.

– Očekujemo da svi građani izađu na izbore jer to je jedini način da napravimo promjene koje su toliko nužne u ovom gradu i da na neki način razbijemo ovaj dugogodišnji način vladanja jedne stranke i jednog čovjeka. To je jedino što može biti dobro za budućnost ovog grada i da ovaj grad ponovno živne, da privučemo mlade da se vrate, a isto i da privučemo i druge mlade iz drugih krajeva Republike Hrvatske pa ako treba i svijeta. Jedan od najboljih primjera za to je gospodin Mate Rimac koji radi veliku automobilsku industriju i zapošljava stručnjake iz cijelog svijeta. Ja želim takvu Viroviticu, želim Viroviticu budućnosti i Viroviticu koja će imati sretnu djecu na ulicama, a ne sve više umirovljenika, jer nažalost, Virovitica je trenutno umirući grad sa sve većim brojem starog, a sve manje radno sposobnog stanovništva – rekao je Kurečić.

Potporu koaliciji, kao i kandidatima za župana i gradonačelnika Virovitice, dala je potpredsjednica SDP-a i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.

– Ovaj kraj je bogat potencijalima i dokle god se ne promijene ovakvi modeli vlasti neće biti moguća promjena. Građani su ti koji imaju snagu uzeti stvar u svoje ruke. Stoga se nadam da će zaista na ovim izborima moji kolege Dražen i Mate sa svojim timom i programima osigurati razvoj Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Prije svega oslobođenje od ove učmale atmosfere, gdje vlada beznađe, a u tome govori prilog činjenica da ljudi masovno odlaze iz Slavonije, a i među onima koji ostaju vlada postulat „ako nisi s nama za tebe ovdje šanse nema“. Virovitica i Virovitičko-podravska županija moraju biti mjesto za život svima i jednake šanse svima. To HDZ jamčiti ne može, stoga je na ovim izborima nužna promjena, a tu promjenu može donijeti SDP. SDP nije prigodničarska stranka, niti zvijezda koja se upali na političkom nebu i nakon nekog vremena se ugasi, SDP je stranka koja ima dugu tradiciju i kapital i upravo zbog toga moramo paziti što radimo jer imamo stabilno biračko tijelo koje uvijek od nas očekuje da budemo pošteni, vrijedni i da radimo u njihovom interesu – istaknula je Glasovac.

