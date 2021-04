Stočar Petar Lazić iz Vraneševaca: U ovim teškim vremenima ljubav prema stočarstvu najvažniji je faktor opstanka

Preuzimanjem osječke Tvornice mlijeka od tvrtke Meggle sačuvana su radna mjesta, glavnina kooperanata i proizvodnja, u koju će se dodatno investirati 10 milijuna eura iz EU fondova, izvijestila je Uprava tvrtke Belje plus.

Dobra je to vijest za sve kooperante ove tvrtke, a od nekadašnjih 270, nakon 3,5 mjeseca od preuzimanja ostalo ih je ukupno 249. Ova mljekara je jedina u Hrvatskoj koja ima više od 4.000 krava u vlastitoj proizvodnji, čime osigurava više od 35 milijuna litara mlijeka iz vlastitih izvora.

Sretni ovakvim rješenjem problema su i neki stočari iz naše županije, a jedan od njih je i Petar Lazić iz Vraneševaca koji već duže vremena kooperira s mljekarom u Osijeku, i bivšom i sadašnjom.

– Sretan sam što je mljekara u Osijeku opstala, a sve ono dobro što je bilo u nekadašnjem Meggle-u, ostalo je i sad u tvrtki Belje – sa neskrivenim zadovoljstvom nam je rekao Petar koji se stočarstvom bavi preko pet desetljeća i koji je ljubav prema ovom poslu naslijedio od svog oca koji je također bio stočar.

– Odgovorno tvrdim da je u ovim teškim vremenima ljubav prema tom poslu najvažniji faktor opstanka. Nemam veliku farmu, ali je vrlo kvalitetna. Radi se o 25 muznih krava simentalske pasmine koje daju ukupno 450 litara mlijeka dnevno, odnosno oko 900 litara koje isporučujemo svaka dva dana kada nas obilazi tvrtkina cisterna. Tvrtka Belje mi za mlijeko od 4,00 posto masnoće i 2,80 proteina daje između 2,34 i 2,40 kuna po litri, čime sam zadovoljan, još samo da dobijemo i nešto državnog zemljišta u zakup, nitko sretniji – otkrio nam je još jednu svoju veliku želju Petar, napomenuvši usput i veliku važnost kvalitetne zemlje za ishranu stoke za dobivanje kvalitetnog mlijeka.

– Imamo oko devet hektara pravog domaćeg pašnjaka, osim toga imamo i oko 100 hektara zemlje pod djetelinom, kukuruzom, suncokretom, sojom, a sve u Vraneševcima i neposredno oko naselja. Prijavili smo se za zakup državnog zemljišta koje ćemo iskoristiti isključivo za stočarstvo. Opet će nam na prvom mjestu biti kvaliteta mlijeka, to ne znači da nećemo pokušati povećati broj grla, no bez dovoljno zemlje to je nemoguće – rekao nam je stočar Petar Lazić iz Vraneševca u VPŽ, koja s ostale četiri slavonske županije okuplja farme s dugogodišnjom tradicijom proizvodnje mlijeka.

(www.icv.hr, bs)