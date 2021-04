U OBŽ 19 novopozitivnih: Bolnički kapaciteti popunjeni, na respiratoru već dva tjedna 35-godišnjakinja bez prijašnjih komorbiditeta

U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 123 uzorka od kojih je 19 bilo pozitivno na koronavirus. Četiri novopozitivne osobe imaju prebivalište na području grada Osijeka, tri na području Belišća, po dvije osobe su s područja Đakova i Našica, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Belog Manastira, Bilja, Bizovca, Đurđenovca, Feričanaca, Jagodnjaka, Punitovaca i Strizovojne.

Na bolničkom liječenju nalazi se 130 osoba koje su oboljele od Covida-19, i to 99 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 22 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitaliziran je 31 pacijent s tim oboljenjem. Preminule su dvije osobe koje su bile pozitivne na koronavirus u dobi od 77 i 81 godinu. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.030 osoba.

Policijski službenici proveli su 17 provjera osoba u samoizolaciji i utvrdili jedno kršenje, i to na Graničnom prijelazu Duboševica-Udvar. Naime, državljanin RH s prebivalištem u Njemačkoj 17. travnja ušao u Hrvatsku bez negativnog testa na Covid-19 te mu je određena mjera samoizolacije u Osijeku do 27. travnja, no 18. travnja pojavio se na istom Graničnom prijelazu kao izlazni putnik, opet bez negativnog test ili druge dokumentacije kojom bi opravdao prekid samoizolacije. Uručen mu je prekršajni nalog prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Obavili su i 150 nadzora ugostiteljskih objekata i nisu utvrdili kršenja.

Inspektori i službenici civilne zaštite tijekom vikenda (16.-19. travnja) obavili su 171 nadzor provođenja epidemioloških mjera (125 u ugostiteljskim objektima, 22 u trgovačkim centrima, 14 u prodavaonicama, 3 u pekarnicama, po 2 u uslužnim djelatnostima i vjerskim objektima te po 1 u frizerskom salonu, kladionici i zlatarnici), a nisu utvrdili nepravilnosti.

– Broj pozitivnih osoba na koronavirus na području Osječko-baranjske županije, kao i broj hospitaliziranih je u porastu, pa ćemo u četvrtak ponovno razmatrati stanje u školama i ostale epidemiološke podatke te odlučiti o eventualnim novim mjerama – rekao je načelnik Ivan Hampovčan nakon danas održane sjednice Stožera civilne zaštite OBŽ.

Ravnatelj KBC-a Željko Zubčić istaknuo je kako je prije dva tjedna aktivirano dodatnih 30 kreveta za infektologiju, koji su s jučerašnjim danom svi popunjeni.

– Ovog tjedna vjerojatno ćemo morati osigurati još 30 kreveta. Zbog povećanog broja pacijenata jučer smo aktivirali i dodatnih 15 respiratora, a danas radi povećanja dostupnosti naših liječnika specijalista, pogotovo anesteziologa, operacijski program reduciramo za 36 posto. Stalno pratimo kretanja broja oboljelih, a kao što je poznato KBC Osijek prima pacijente za respirator s područja svih pet županija. Spremni smo s opremom i ljudstvom, no još jednom apeliramo na građane da se pridržavaju propisanih mjera kako se ne bi moralo uvoditi puno strože mjere i na području Osječko-baranjske županije – upozorio je Zubčić.

Dodao je kako se i u KBC-u Osijek primjećuje da pacijenti nešto brže razviju težu kliničku sliku i da ima više pacijenata koji su mlađi. Trenutno je u Respiracijskom centru i pacijentica rođena 1986. godine koja osim Covid pneumonije nema nikakvih komorbiditeta, a na respiratoru je već dva tjedna.

