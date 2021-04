U SEDAM GODINA U VIROVITIČKIM PODUZETNIČKIM ZONAMA 20 NOVIH INVESTITORA Do sada u zonama svoje radno mjesto pronašlo 726 osoba

Riješena komunalna infrastruktura, zemljište po jednu kunu po hektaru, pogodnost u smislu olakšica prilikom otvaranja proizvodnje i zapošljavanja novih radnika. Iskoristili su to poduzetnici koji su svoj novi pogon, halu, ured ili skladište pronašli u jednoj od ukupno šest virovitičkih poduzetničkih zona.

Priča o zonama u Virovitici započela je još 2005. godine, znatna sredstva uložena su u izgradnju „komunalija“ kako bi se investitorima omogućili što povoljniji uvjeti ulaganja i otvorenje novih radnih mjesta, a danas su neke od njih, poput Zone Antunovac i Zone 2 – pune.

Samo u posljednjih sedam godina u zonama je svoje mjesto pronašlo 20 novih poduzetnika. Samozaposleno je 329 osoba, a zone su omogućile radno mjesto za ukupno čak 726 osoba. U zonama se danas tako proizvodi obuća, prerađuje drvna masa, proizvodi namještaj, domaći sokovi, mjesto je to na kojemu se nalaze i uredi za mlade poduzetnike (Poduzetnički inkubator), kao i Drvni centar kompetencija i ostali.

– Grad Virovitica trenutno ima šest aktivnih poduzetničkih zona, od kojih su četiri potpuno opremljene komunalnom infrastrukturom i nude trenutno raspoloživih 62 hektara zemljišta koje je odmah spremno za novo ulaganje. Imamo i dvije zone koje su u pripremi. Riječ je o Poduzetničkoj zoni Bilogora od 62 hektara i Megazoni od 350 hektara.

Samo u Poduzetničkoj zoni 2 danas je 11 poduzetnika koji zajedno imaju više od 167 zaposlenika, a u Zoni 3 imamo 13 poslovnih subjekata i novozaposlenih 419 osoba. Neki od poduzetnika kupili su parcelu u Zoni te nakon izgradnje zatražili kupovinu još jedne radi proširenja. Često je baš tako, poduzetnici krenu s jednom parcelom, shvate da potreba djelatnosti i njihovog poslovanja traži proširenje, pa traže dodatan prostor za svoje nove poslovne planove. A nama je uvijek drago vidjeti kako se poslovni objekti šire – kaže Sanja Kirin, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo grada Virovitice.

Zona Antunovac je popunjena, kaže, dok su za poduzetničke zone Zapad i Sjever dva investitora u fazi pripreme dokumentacije. Na upit koliko je truda potrebno uložiti u pregovore s investitorima i što točno traže, S. Kirin odgovara kako je riječ o nekim konkretnim uvjetima i brojnim sastancima na kojima se definiraju njihovi zahtjevi i mogućnosti, a prometna povezanost jedan je od prioriteta koji naglašavaju.

– Zanimljivi su im i pogodna cijena zemljišta i sva komunalna infrastruktura, odnosno parcela koja je odmah spremna za ulaganje i izgradnju. No, i dalje ostaje pitanje udaljenosti, od npr. Zagreba ili prve autoceste, osobito za one investitore koji računaju na radnu snagu iz drugih sredina i one čija proizvodnja uvelike ovisi o cijenama transporta i slično.

POVEZANOST VAŽAN PREDUVJET

– I sami investitori slažu se da nije prevelik problem ako radnici putuju do sat vremena u njihov poslovni objekt iz okolnih mjesta, ali ako na posao morate putovati dva sata, onda to već predstavlja problem. Zato puno nade polažemo u brzu cestu – kaže S. Kirin, te ističe kako su uz investitore iz Hrvatske za parcele u zonama zainteresirani i ulagači iz Češke i Slovačke, iako doduše u nešto manjem broju.

Pogodnost od jedne kune za cijenu jednog hektara zemljišta – mnogi će reći da je to pravi mamac za ulagače, osobito ako se zna kolike su cijene zemljišta u Virovitici i okolici. Postavlja se stoga pitanje kontrole uvjeta ugovora i što s onima koji su kupili zemljište, a nisu ispoštovali obećano – sagraditi tvornicu, pogon, zaposliti ljude? Prati li Grad napredak ulaganja?

– Da, redovito se prate aktivnosti investitora u smislu uspijevaju li ostvariti planirano. Svakom novom investitoru pristupamo ozbiljno i s pouzdanjem, vjerujemo u njegovu pozitivnu poduzetničku priču i vjerujemo u njegovu snagu da će odraditi i ispoštovati ono za što se odlučio. Ponekad se dogodi neki neplanirani financijski problem, ponekad tvrtka propadne pa postoji niz objektivnih razloga zbog kojih ne mogu ispoštovati ugovoreno. Tada se ugovor raskida, a zemljište se vraća Gradu. No, zaista nema puno takvih slučajeva – objašnjava S. Kirin, koja zaključuje kako se uz same investitore, kad otvore novi pogon, i oni raduju još jednoj uspješnoj poslovnoj priči u Virovitici. (www.icv.hr, ml)