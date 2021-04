Ulaganjem do još kvalitetnijih usluga: Flora VTC za nabavu nove opreme i vozila investira 18,5 milijuna kuna

Flora VTC brojnim investicijama opravdava liderstvo među komunalnim tvrtkama. U ovoj godini investirat će 18.488.000,00 kuna za nabavu nove opreme i vozila. U nastavku pročitajte koje su Florine najznačanije investicije.

Moderan i suvremeno opremljen prostor: Ovo je do sada najveće ulaganje u poslovni kompleks Flore VTC u Vrazovoj ulici

Također, Flora je do sada imala najveće ulaganje u poslovni kompleks u Ulici Stanka Vraza, a uloženo je 2,5 milijuna kuna. Nakon otvorenja po mnogima jednog od najmodernije opremljenih salona pogrebne opreme u Hrvatskoj, uređen je i cijeli poslovni prostor Flore na više od 2.000 kvadrata na navedenoj adresi. Sjedište je to Uprave groblja i baza najvećem broju djelatnika Službe za komunalne djelatnosti. To je služba koja se bavi održavanjem čistoće javnih i zelenih površina, poznatija kao Florini „zeleni“.

EU sufinancira Flori nabavu prvog električnog “smećara” u Hrvatskoj

Prvi u Hrvatskoj trokomorni kamion smećar na električni pogon, vrijedan 3,5 milijuna kuna, stiže u virovitičku Floru. Nakon provedenog pozivnog natječaja, Flora je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Najveći je to ugovor sklopljen po ovom natječaju budući da se Flora jedina u Hrvatskoj odlučila za nabavu velikog trokomornog komunalnog vozilo na struju. Flora je također, još prije 15-ak godina, prva u RH primijenila višekomorna vozila za odvojeno skupljanje otpada, što je danas standard.

Flori VTC bespovratna sredstva za mobilno reciklažno dvorište za građevinski i glomazni otpad

Tvrtka Flora VTC potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu mobilnog postrojenja za obradu građevinskog i glomaznog komunalnog otpada. Sredstva su iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a pokrivaju 50 posto ukupne investicije vrijedne 7.124.037,50 kuna. Postrojenje je mobilno te će obradu građevinskog otpada vršiti na samom mjestu nastanka diljem županije. ovom investicijom stvaraju se uvjeti da se konačno postotak oporabe građevinskog otpada podigne s 3 na 70 posto.

Dva nova teretna vozila za Službu vrijedna 2,4 milijuna kuna

Florin vozni park popunjavaju dva nova velika kamiona vrijedna 2,4 milijuna kuna. Namijenjeni su Službi za korisni otpad koja se bavi skupljanjem EE otpada, otpadnog papira, plastike, stakla, ulja, guma i slično i koja broji dvadesetak vozila. Ta Služba godišnje uprihodi više od 50 milijuna kuna na otvorenom tržištu i izvan gradskih i županijskih okvira.

Inače, u Službi radi 40 djelatnika, od kojih su 16 vozači teretnih vozila i ako putujete negdje na dalji put, teško je ne sresti ih na cestama diljem Hrvatske.

Novih 37.500 posuda za odvajanje otpada spremno za podjelu

Grad Virovitica, kao i općine Suhopolje, Gradina, Lukač i Špišić Bukovica, uspjeli su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, sufinanciran sredstvima EU u visini 85 posto, povoljno nabaviti više od 25.000 različitih posuda za odvojeno prikupljanje otpada. Radi se o tzv. plavim i žutim kantama i kontejnerima zapremine od 120 do 1.100 litara koje služe za odlaganje odvojeno prikupljenog papira i plastike.

Flora, kao ovlašteni sakupljač komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na ovome području, je sama nabavila još 12.400 „smeđih“ spremnika za odvojeno skupljanje biorazgradivog komunalnog otpada. Isti će biti podijeljeni stanovnicima grada i općina zajedno s plavim i žutim spremnicima.

Za rad na visini i nagibima – Flora Vtc dobiva samohodnu podiznu radnu platformu

Uz redovite radove na visini (podrezivanje krošnji drveća i sl.), sve učestaliji su zahtjevi građana za usluge koje iziskuju podiznu radnu platformu. Flora je zato krenula u nabavu nove podizne košare, savršene za baš svaku radnu situaciju. Specifičnost ove platforme je da ima hibridni pogon, radi i na struju i na fosilna goriva. S PDV-om i svim troškovima leasinga, Floru će ova platforma koštati 757.484,80 kuna. (virovitica.hr, flora-vtc.hr)