Viši savjetnik Ministarstva poljoprivrede: Ratari iskoristite toplije dane za početak proljetne sjetve

U danima koji dolaze akumulacija topline u najmanju ruku će biti jednaka, a ponegdje i veća od prosjeka za ovo doba godine. Samim time i tlo će iz dana u dan biti sve toplije, što je više nego dovoljan razlog da se otpočne sa sjetvom ratarskih kultura, a to nam je potvrdio i viši savjetnik Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Siniša Hrgović.

– Ispred nas je najintenzivniji dio sezone, odnosno proljetna sjetva koja je zbog loših vremenskih prilika u drugačijem kalendarskom obimu kad gledamo sam start godine praćen niskim temperaturama zraka, ali i tla. To je rezultiralo i izostanak sjetve prvenstveno kukuruza, soje i suncokreta. No, valja napomenuti da je ipak dio tih kultura posijan tijekom toplijih dana u proteklom razdoblju kad je nakon toga došlo i do niskih temperatura koje su značajno omele normalno klijanje i nicanje. Tako kod tih usjeva sasvim sigurno sad imamo produženi dio tog dijela prvog bubrenja zrna i samog nicanja. Negdje postoji možda i potencijalna opasnost da će doći i do smanjenja sklopa ako su usjevi posijani na preveliku dubinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

No, s povoljnijim vremenskim prilikama koje su započele i koje su ispred nas i kada je temperatura tla dosegla 10 Celzijevih stupnjeva, nesmetano se može sijati sa svim željenim sjetvenim vrstama. Dakle što se tiče tih minimalnih uvjeta oni su zadovoljeni. Vlage ima dovoljno, a nepisano je pravilo da se sjeme sije u zoni vlage koja je na površini od oko nekih centimetar do dva. Samim time nema potrebe da se sjetva obavlja na većim dubinama tla – dao je upute ratarima viši savjetnik Siniša Hrgović.

(www.icv.hr, bs)