Završen projekt Master sommelier: Kroz 18 mjeseci educirane 42 mlade nezaposlene osobe

U Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači danas (petak) je održana završna konferencija projekta „Master sommelier“, kojemu je nositelj škola S. Sulimanca Pitomača, a partneri su Srednja škola „Stjepan Ivšić“ iz Orahovice i tvrtka Terra slavonica d.o.o. iz Virovitice.

Riječ je o projektu koji iznosi 1.888.585,25 kuna i koji se u stopostotnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda, kroz poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ u trajanju od 18 mjeseci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Na završnoj konferenciji nazočili su zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije Martina Bunić, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić te putem video-linka ravnatelj i polaznici iz srednje škole Stjepana Ivšića iz Orahovice.

– Naravno da ovaj projekt za Virovitičko-podravsku županiju puno znači i drago mi je što ravnatelj Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača i ravnatelj Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica neprestano pokreću nove projekte koje, unatoč ovoj teškoj situaciji u kojoj se nalazimo uzrokovane koronavirusom, uspjevaju izrealizirati. Tako su i kroz ovaj projekt uspješno educirali mlade osobe i opremili svoje škole. Možda nisu realizirali sve predviđene aktivnosti, poput putovanja, ali oni možda bitniji ciljevi u projektu su realizirani – nezaposlene mlade osobe su dobile certifikat kojim će širiti svoje znanje upravo na poodručju naše županije – istaknula je pročelnica Martina Bunić.

Kroz ovaj projekt educirano i osposobljeno je 42 mladih nezaposlenih ljudi do 25 godina te je obrazovano za zanimanje sommelier, a sudjelovalo je 12 profesora i mentora iz tri partnerske ustanove. Osposobljavanje se provodilo u trajanju od 45 sati teorije, 105 sati praktične nastave koja se je odvijala u hotelu Kurija Janković te je nabavljena sommelierska oprema za školske praktikume, tablet računala i slično.

– Veliki sam ljubitelj vina i osobno me to jako zanima, a činilo mi se i kao super stvar da upotpuni moje školovanje vezano za turizam i ono s čime bih se voljela baviti u budućnosti. Upisala sam u jednu ruku radi popunjavanja kvalitete same izobrazbe i edukacije, ali i iz osobne neke ljubavi. Jako mi se svidjela općenito cijela nastava, bio je vrlo lijep odnos profesora i mentora s polaznicima, u sve su nas jako stručno i detaljno uputili, kvalitetno su iz prezentirali sve što smo trebali naučiti. Popratno su nam pokazali sve potrebne stvari koje su bitne za znati od posluživanja, prezentiranja vina pa i samog ocijenjivanja – s oduševljenjem je rekla polazanica edukacije Iva Blažev.

Srednja škola Stjepana Sulimanca prva je u Hrvatskoj koja je pokrenula ovakav program osposobljavanja i edukacije te je ciljna skupina bila socijalno ugroženih osoba odnosno mladih nezaposlenih osoba. Nakon njegove provedbe nastaviti će edukacija odraslih za zanimanje specijalist sommelier.

(www.icv.hr, ib)