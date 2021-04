Tvrtka Swietelsky d.o.o. izvodi radove na „Ugradnji Strail popođenja i asfaltiranju prilaza željezničko-cestovnom prijelazu“ na željezničkom prijelazu u Ulici Svetog Jurja u Podgorju. Radovi su započeli 13. travnja, a zbog loših vremenskih prilika produžuju se do 15. travnja te će navedeni prijelaz za promet biti zatvoren do 15. travnja do 17 sati. Riječ je o radovima u sklopu obnove dionice željezničke pruge Koprivnica – Virovitica, poddionica Virovitica – Pitomača.

(www.icv.hr, virovitica.hr)