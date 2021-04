Župan Igor Andrović posjetio općinu Sopje: Provedeni projekti u protekle četiri godine su na ponos općine i načelnika Berislava Androša

Saborska zastupnica Vesna Bedeković i virovitičko-podravski župan Igor Andrović u pratnji svojeg zamjenika Marija Klementa, zajedno su sa općinskim načelnikom Berislavom Androšem i predsjednikom Općinskog vijeća Općine Sopje Sinišom Hrgovićem obišli ove godine završene projekte u općini Sopje te mjesta u kojima uskoro kreće gradnja.

Prošli tjedan završeno je asfaltiranje platoa i pristupne ceste te izgradnja bine iza zgrade Općine. To je projekt koji je financiran iz Interreg natječaja prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, a obuhvaća izgradnju infrastrukture za održavanje manifestacija. Također, prošli tjedan je završeno asfaltiranje ceste u Gornjem Prijedrevu do farme OPG-a Josip Njari. Projekt je to vrijedan 330 tisuća kuna koji je u potpunosti financiran iz proračuna Općine Sopje. Sredinom travnja kreće izgradnja sportskih zgrada na nogometnim igralištima u Josipovu i Vaškoj.

– Općina Sopje ima jednog vrlo vrijednog, mladog i ambicioznog načelnika koji je u svoje četiri godine mandata napravio jako puno. No to nije sve, jer načelnik Androš ima još puno planova, na puno se natječaja Općina prijavila i sigurno će imati prilike još puno toga napraviti za stanovnike općine Sopje. Svi uspješno provedeni projekti u protekle četiri godine su na ponos općine Sopje i načelnika Androša – rekao je župan Igor Andrović zadovoljan viđenim.

– Osim ova dva projekta koje smo završili prošli tjedan, uskoro krećemo s novima. Sredinom mjeseca, nakon odabira najpovoljnijeg izvođača radova i potpisivanja ugovora, krenut ćemo u izgradnju sportskih objekata na nogometnim igralištima u Vaškoj i Josipovu, tj. izgradnju svlačionica. Svaki je projekt vrijedan 900 tisuća kuna. Izgradnju svlačionica u Josipovu financirat će Općina u cijelom iznosu, dok smo za svlačionice u Vaškoj dobili sredstva 250 000 kuna od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a ostalo će sufinancirati Općina – istaknuo je načelnik Berislav Androš. (www.icv.hr, ADF; Foto: D. Fišli)